서울대, 특목·자사고-영재학교 출신 신입생 ‘최다’
고대, 성대 순… 쏠림 다소 완화
특수목적고(특목고)와 자율형사립고(자사고), 영재학교 출신 신입생이 많은 대학은 서울대, 고려대, 성균관대 순으로 나타났다.
24일 종로학원에 따르면 전국 97개 특목고와 자사고, 영재학교는 2025학년도에 서울대 신입생 1372명을 배출했다. 고려대가 1124명으로 뒤를 이었고, 성균관대(1081명), 연세대(989명) 순이었다. 지난해 3위 연세대는 성균관대에 밀려 4위로 내려갔다.
자사고 출신 입학생은 고려대가 647명으로 가장 많았고, 성균관대(536명) 한양대(503명) 서울대(492명) 등이 뒤를 이었다. 과학고·영재학교는 서울대와 한국과학기술원(카이스트)이 각각 554명과 548명으로 타 대학을 압도했다. 성균관대(224명), 포항공과대(173명) 등이 뒤를 이었다.
특목고·자사고·영재학교 출신의 서울 주요 대학 쏠림현상은 다소 완화됐다. 서울 주요 10개 대학에 입학한 특목고·자사고·영재학교 신입생은 지난해 9026명에서 올해 8720명으로 감소했다.
임성호 종로학원 대표는 “2026학년도 수시 원서접수가 내달 8일 시작되는데, 출신 고교 유형과 관계없이 각 대학이 어떤 고교 유형을 선호하는지 살펴볼 필요가 있다”고 조언했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사