[오늘의 설교] 하나님이 기뻐하시는 금식
이사야 58장 6~8절
금식은 오랫동안 기독교 신앙의 중요한 영적 훈련으로 여겨져 왔습니다. 우리는 금식을 통해 육체의 욕망을 절제하고 하나님 앞에 더 겸손히 나아가고자 합니다. 그러나 때로는 금식이 단순히 음식을 끊는 외적인 행위나 하나님께 무엇인가를 얻어내기 위한 수단으로 변질하기도 합니다. 과연 하나님께서 기뻐하시는 금식은 어떤 모습일까요.
이사야 선지자는 당시 유다 백성들에게 금식의 진정한 의미를 되찾으라고 촉구합니다. 그들은 금식을 행하면서도 “우리가 금식하되 어찌하여 주께서 보지 아니하시오며 우리가 마음을 괴롭게 하되 어찌하여 주께서 알아주지 아니하시나이까”(사 58:3)라고 불평했습니다.
이에 대해 하나님은 그들의 금식이 진정한 의미를 잃어버린 형식적인 행위임을 지적하십니다. 참된 금식은 단순히 먹고 마시는 것을 절제하는 외적인 행위가 아니라 하나님의 공의와 사랑을 삶으로 실천하는 것이라고 말씀하십니다.
하나님이 원하시는 금식은 첫째로 “흉악의 결박을 풀어 주며 멍에의 줄을 끌러 주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍에를 꺾는 것”입니다.(사 58:6) 이 세상에는 죄와 가난, 절망의 멍에에 매여 고통받는 이들이 많습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 영적인 자유를 누리게 된 것처럼 이제는 그 자유를 통해 다른 이들을 속박에서 풀어주는 통로가 돼야 합니다.
고통받는 이들의 부르짖음을 외면하지 않고 그들의 멍에를 함께 짊어지고 덜어주는 일이야말로 하나님이 기쁘게 받으시는 금식입니다. 우리의 작은 관심과 사랑의 손길이 절망에 빠진 이들에게는 하나님께서 보내신 큰 위로가 될 수 있습니다.
하나님이 원하시는 금식은 둘째로 “주린 자에게 네 양식을 나누어 주며 유리하는 빈민을 집에 들이며 헐벗은 자를 보면 입히며 또 네 골육을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것”입니다.(사 58:7) 이는 긍휼과 나눔이 없는 신앙은 공허하다는 사실을 일깨워줍니다.
예수님께서 “지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라”(마 25:40)라고 말씀하셨듯이 우리가 베푸는 작은 사랑과 나눔은 곧 하나님께 드리는 귀한 예배가 됩니다. 교회가 세상 속에서 빛과 소금의 역할을 감당하기 위해서는 이웃을 향한 이러한 긍휼과 나눔의 정신을 회복해야 합니다. 우리의 삶이 외형적인 종교 행위에 머물지 않고 도움이 필요한 이들에게 손을 내미는 구체적인 행동으로 이어져야 합니다.
하나님께서는 이러한 삶을 살아가는 자들에게 놀라운 축복의 약속을 주십니다. “그리하면 네 빛이 새벽같이 비칠 것이며 네 치유가 급속할 것이며 네 공의가 네 앞에 행하고 여호와의 영광이 네 뒤에 호위하리니.”(사 58:8) 참된 금식은 우리의 영혼을 치유하고 가정의 삶을 회복시키며 교회를 새롭게 합니다. 하나님께서는 이 같은 진정한 금식을 행하는 이들을 통해 사회와 민족 가운데 은혜와 평화를 부어주십니다.
결국 하나님이 기뻐하시는 금식은 단순히 육체의 절제가 아닙니다. 그것은 고통받는 이웃을 돌보고 삶 속에서 사랑을 실천하는 것입니다. 우리의 신앙이 형식적인 경건에 머물지 않고 실제 삶으로 드러나 하나님께서 기쁘게 받으시는 ‘산 예배’가 되기를 소망합니다.
김성호 목사 (화곡순복음교회)
◇화곡순복음교회는 ‘다음세대를 말씀 위에 세우는 교회, 미래를 준비하는 공동체’라는 비전을 품고 있습니다. 말씀과 성령 안에서 모든 세대가 복음 위에 굳게 서고 미래를 이끌어 갈 다음세대가 이 시대의 빛과 소금으로 자라나도록 섬기고 있습니다.
