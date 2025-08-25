AI 인재 유출 비상에… 국내 첫 ‘사내 AI대학원’ 문 연다
LG AI대학원 내달 개교
기존 대학원 졸업자와 학위 동등
석사과정 30명 모집… 내년 입학식
최신 AI 기술·현장 중심 교육 진행
LG AI대학원이 국내 최초로 사내대학원 인가를 받아 다음달 문을 연다. LG AI대학원 졸업생은 기존 대학원 졸업자들과 동등하게 정식 학위를 인정받는다. 기업이 직접 고급 인재를 양성하겠다는 취지다. 사내대학원 제도가 국내 인공지능(AI) 인력 유출을 막는 댐 역할을 할 수 있을지 주목된다.
LG는 AI 분야 실전형 인재 육성을 위해 다음달 30일 서울 강서구 K스퀘어 마곡에서 LG AI대학원을 개교할 예정이라고 24일 밝혔다. LG AI대학원은 교육부로부터 석사과정 인가를 받았으며, 연내 완료를 목표로 박사과정 인가 절차도 진행 중이다. 먼저 인공지능학과 석사학위 과정 입학생 30명을 모집해 내년 3월 정식 입학식을 열 예정이다.
초대 대학원장은 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장이 맡았다. 교수진은 산업 현장과 학계에서 다양한 AI 분야 실무 경험을 쌓으며 전문성을 갖춘 25명의 전문가로 구성했다. 이들은 최신 AI 기술 이론과 함께 실전 중심의 현장 특화형 교육을 진행할 예정이다.
사내대학원은 기업이 사내 근로자를 석·박사급 전문 인력으로 양성하기 위해 정부 인가를 받아 직접 설치·운영하는 평생교육시설이다. 그동안은 기업이 사내 대학만 설치할 수 있었으나 지난 1월 시행된 ‘첨단산업 인재혁신 특별법’에 따라 사내대학원도 설치할 수 있게 됐다. 사내대학원은 국내뿐 아니라 해외에도 전례가 거의 없는 제도다. 기존에는 유명 대학과의 산학연계를 통해 해당 학교의 학위를 부여 받는 방식이 대부분이었다.
LG의 선제적 행보는 갈수록 심각해지는 두뇌 유출에 대응하기 위한 노력으로 해석된다. 최신 AI 기술을 연구할 다수의 고급 인재들이 더 이상 국내에 남지 않고 해외 유수 대학 및 기업으로 이탈하는 양상이 지속되고 있다. 대한상공회의소 연구기관 지속성장이니셔티브(SGI)의 분석에 따르면 한국 인구 1만명당 AI 인재 순유출입 수는 지난해 기준 -0.36명으로 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 최하위(35위) 수준인 것으로 나타났다.
LG AI대학원은 AI 3대 강국을 내건 정부의 정책 기조와도 보조를 맞췄다는 평가가 나온다. 이재명정부는 전국민 AI 교육, 국립대 AI 학과 교수 인센티브 지급, 관련 인재 병역특례 보장, 외국인 연구자 대상 특별비자 발급 등 AI 인재 국내 유치를 위한 다양한 청사진을 내놓은 상태다. LG 관계자는 “현장에서는 인공지능뿐 아니라 화학, 통신, 제조 등에도 능한 융합 인재가 필요하다”며 “산업 현장의 문제를 직접 풀어낼 수 있는 실전형 인재를 양성하고자 하는 기업들의 수요와 이에 대한 정부 측의 공감이 합쳐진 결과”라고 설명했다.
이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 “이론과 실무 지식의 시너지 효과를 통해 현장에서 단기간에 성과를 낼 수 있는 인재가 길러질 것”이라며 “기존 대학원 역시 실무 교육을 보강해 사내대학원과 함께 발전해나가야만 한다”고 강조했다.
