“절개 최소화 정밀하게 절제… 장 유착 등 합병증 줄여”

[And 건강]



[전문의 Q&A 궁금하다! 이 질병] 위암 치료 차세대 ‘림프절 절제술’

이창민 고려대안산병원 위장관외과 교수

이창민 고대안산병원 위장관외과 교수가 위암의 림프절 절제와 차세대 수술법(TULAB)에 대해 설명하고 있다.

1·2기 10~20% 림프절 전이 발견

고령층 수술 심리·신체적 부담 커

관절형 로봇+에너지 절삭기 활용

'튤랩' 수술… 새로운 대안 주목



위암은 림프절 전이가 흔하다. 위 점막에 생긴 암세포가 주변의 림프절(체액의 중간 기착지)로 퍼지기 쉽다. 따라서 수술 시 암이 발생한 위만 단순히 잘라내는 것만으로는 재발 위험이 충분히 줄어들지 않는다.



이 때문에 위암 수술에선 암이 번졌을 가능성이 있는 림프절까지 모두 제거하는 '림프절 절제술'이 기본적으로 시행된다. 하지만 림프절 절제를 포함한 위암 수술은 고난도인 데다 회복 과정이 만만치 않아 환자에게 심리·신체적 부담이 크다. 고령 환자에게 특히 더 그렇다. 전체 위암 환자의 70% 이상이 60세를 넘는 고령층이다.



이런 상황에서 최근 림프절 전이 환자들의 부담을 덜어주는 차세대 수술법이 등장했다. 이른바 '관절형 에너지 절삭기를 활용한 배꼽 절개 기반 림프절 절제술(TULAB·듈랩)'이다.



해당 수술법을 처음 고안한 고려대 안산병원 위장관외과 이창민 교수는 25일 "절개 범위를 최소화하면서 림프절 절제를 보다 정밀하고 광범위하게 수행할 수 있다"고 말했다. 또 "의사가 손으로 직접 절삭기를 조작하는 기존 복강경 수술과 달리 로봇 수술로 진행하기 때문에 조직을 정밀하고 고르게 절단할 수 있어 장 유착이나 폐색 같은 합병증 위험을 줄이는 데 유리하다"고 강조했다. 이 교수에게 차세대 수술법에 대해 들어봤다.



-위암의 림프절 전이 얼마나 많나.



“조기 위암(1·2기)에선 10~20%, 진행성 위암(3·4기)은 50~80%에서 림프절 전이가 발견된다. 수술은 대개 3기까지 가능한데 최근엔 원격 전이가 있는 4기에서도 선택적으로 시행된다. 암이 있는 부위가 위의 아랫부분이라 해도 식도 근처 림프절, 위의 체부(몸통) 림프절까지 절제한다.”



-림프절 절제, 왜 중요한가.



“두 가지 측면에서 그렇다. 첫째는 병기 결정이다. 절제된 림프절을 병리 검사해 암 전이 여부와 개수를 확인함으로써 병기를 보다 정확히 판단할 수 있다. 이는 향후 항암 치료 등 계획을 세우는 데 영향을 준다. 둘째는 치료 효과다. 암세포가 전이될 수 있는 림프절들을 완전히 제거함으로써 재발률을 낮추고 생존율을 높일 수 있다. 한국을 포함한 미국 유럽 등 세계 주요 위암 치료 지침에 림프절 절제를 수술의 표준으로 권고한다.”



-기존 림프절 절제술은.



“개복, 복강경, 로봇 수술법이 있다. 전통적인 개복 수술은 복부를 크게 절개해 위와 림프절을 제거하는 방식으로 절개 범위가 크고 회복 기간이 길다. 통증이나 감염, 장 유착(수술 부위와 장이 들러붙음) 위험이 상대적으로 크다. 복강경 수술은 5개의 작은 구멍을 통해 내시경과 기구를 넣어 진행한다. 절개가 작아 회복이 빠르고 흉터가 작다는 장점이 있다. 대부분의 상급종합병원에서 조기 위암 수술법으로 활용된다. 다만 수술 기구가 직선형이라 조작에 한계가 있고 시야 확보에 어려움이 있어 고도의 숙련도가 필요하다. 로봇 수술은 관절형의 유연한 로봇 팔을 활용해 보다 정밀한 절제가 가능하다. 좁은 공간에서 림프절 절제나 복잡한 해부 구조에 유리하다.”



-새 수술법이 기존과 다른 점은.



“2023년 국제 학술지 ‘암(Cancers)’을 통해 발표한 튤랩은 로봇 위암 수술의 림프절 절제 단계에서 적용되는 기법이다. 로봇 수술 장비(다빈치 Xi)에 ‘관절형 에너지 절삭기’를 장착했다. 고주파 전기 열이 방출되는 절삭기와 견인 도구를 넣을 구멍은 배꼽(2.5㎝)에 1개, 양 옆구리(0.8㎝)에 2개만 뚫는다. 기존 로봇 수술 시 필요한 5개보다도 적다. 림프절은 주변 조직 또는 장기와 미세한 혈관으로 이어져 있는데, 칼이나 가위로 그냥 절단하면 수술 부위에 출혈이 지속돼 정확한 ‘수술 절단면’을 찾을 수 없다. 이 방법은 집게형 기구로 미세 혈관을 견인해 묶으면서 에너지 절삭기로 주변 조직과 림프절들을 세밀하게 분리해 낸다. 관절형 로봇 팔은 360도 회전 가능하고 90도로 구부러지기 때문에 좁은 공간에서 수술 기구 간 충돌 없이 작업이 수월하다.”



이 교수는 “기존 복강경 수술 환자군과 비교한 결과 수술 후 회복 경과가 더 빠르고 장 유착으로 인한 장폐색 발생률도 더 낮았다. 수술로 절제된 림프절 개수와 합병증 발생률은 통계적으로 유의한 차이가 없었다”고 말했다. 이어 “향후 다기관 연구 확대를 통해 안전성과 효과성이 계속 확인되면 표준 치료로 자리잡을 수 있을 것으로 기대된다”고 덧붙였다.



글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



