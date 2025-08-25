[국민논단] 헬조선과 벨조선

홍성걸 국민대 행정학과 교수

외국 청년에게 한국은 벨조선

보고 싶고, 살고 싶어 찾는 곳



우리 청년에게 한국은 헬조선

꿈·희망 없는 ‘n포 세대’일 뿐



기업이 투자할 환경 조성해

양질의 일자리 만들지 못하면

청년들 꿈 이룰 기회조차 없어

