[오늘의 QT] 교회가 희망인 이유
네가 본 것은 내 오른손에 본 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라.(계 1:20)
The mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this: The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches.(Revelation 1:20)
요한은 계시의 중요한 기준을 소개합니다. ‘일곱 금촛대’는 교회를 상징하고 ‘일곱 별’은 교회의 사자(메신저, 사역자)를 의미합니다. 그리고 그 기준 안에서 주님은 지금 있는 일과 장차 될 일을 보여주시겠다고 하십니다. 기준이 정해질 때 모든 것이 정리되듯 하나님은 교회와 그 사자들을 통해 당신의 계시를 알리기를 기뻐하십니다.
그래서 교회와 설교의 역사는 가볍지 않습니다. 때로는 우리의 교회가 연약해 보일 수 있습니다. 그러나 그 교회의 주인은 예수 그리스도이십니다. 그렇기에 우리는 그분이 세우신 교회와 그 말씀을 맡은 사자들을 신뢰해야 합니다.
혹여 세상이 교회를 무너뜨리려 하고 교회 스스로 부족함을 드러낼지라도 하나님은 여전히 교회를 통해 말씀하시며 계시의 빛을 비추십니다. 교회와 설교는 여전히 주님의 통로이자 오늘 우리에게 가장 확실한 희망입니다.
김일환 목사(우.리.가.본.교회)
