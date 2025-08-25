아버지와 아들 독대에도 해결 난망… 격해지는 콜마 ‘남매의 난’

오너가 경영권 분쟁 법정공방으로

‘3자 경영합의’ 효력 여부 갈림길

K뷰티 경쟁력·신뢰도 하락 우려



콜마그룹 오너 일가의 경영권 분쟁이 장기화 조짐을 보이고 있다. 창업주 윤동한 회장과 장녀 윤여원 콜마비앤에이치(BNH) 대표, 장남 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 법정에서 다시 맞붙으면서 갈등은 법정 공방으로 이어졌다. 콜마의 가족 분쟁이 그룹 지배구조 리스크와 K뷰티 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다.



24일 업계에 따르면 서울중앙지법은 지난 22일 윤 회장 부녀가 제기한 ‘경영합의 위반행위 금지 가처분’ 심문을 진행했다. 양측은 2018년 체결된 ‘3자 경영합의’의 법적 효력과 임시주총 소집 판결의 정당성 등을 놓고 맞섰다. 윤 회장 부녀 측은 합의서가 독립 경영을 보장했다고 주장했고 윤 부회장 측은 법적으로 강제할 수 없다고 반박한 것으로 전해졌다.



앞서 윤 회장과 윤 부회장 부자는 지난 12일 단독 면담을 가졌다. 윤 부회장이 사과 의사를 전하면서 화해 무드가 조성되는가 싶었지만 구체적 해법은 나오지 않았다. 윤 회장은 “말뿐인 사죄가 아니라 실질적인 행동이 필요하다”고 선을 그었다.



윤 회장 부녀 측은 특히 임시주총에서 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 사내이사로 선임하려는 시도가 독립 경영 합의를 흔드는 행위라며 반발했다. 쟁점은 윤 회장이 아들에게 콜마홀딩스 지분 14%(무상증자 후 460만주)를 증여하면서 ‘독립 경영 보장’ 조건을 달았는지 여부다. 조건이 있었다면 지분 반환 소송의 법적 효력도 달라질 수 있다. 재판부는 추가 자료 제출 기한을 이달 29일로 정하고, 다음 달 26일 임시주총 전까지 인용 여부를 결정하기로 했다.



윤 대표 측은 독립 경영 성과를 강조하고 있다. 지난해 사상 최대 매출 6156억원을 기록했고, 올해 2분기 영업이익은 전년 대비 37.3% 증가한 107억원으로 집계됐다. 이에 대해 콜마홀딩스는 “건강기능식품 중심 사업을 생명과학으로 리포지셔닝하는 쇄신 작업”이라며 사업 재편 필요성을 내세우고 있다. BNH 측은 “회복세인 건기식 사업을 무리하게 고비용 전환하는 것”이라고 맞서고 있다.



지분 방어전도 이어지고 있다. 윤 대표 측은 모친 김성애씨가 1만3749주, 배우자 이현수씨가 3000주를 매입하며 임시주총을 앞두고 의결권 확보에 나섰다. 시장은 민감하게 반응했다. 콜마BNH 주가는 지난 20일 상한가를 기록했고, 거래량은 직전일 대비 68배 급증했다. 이튿날에는 장중 처음으로 2만원 선을 돌파했다.



콜마 사태는 이미 중국 로컬 브랜드의 약진과 글로벌 대형사의 공세로 흔들리고 있는 K뷰티 산업 전반에 악재로 작용할 수 있다는 우려를 낳는다. 오너 분쟁이 장기화하면 지배구조 리스크가 심화해 글로벌 소비자 신뢰 회복과 브랜드 경쟁력이 약화될 가능성이 크다.



업계 관계자는 “갈등이 장기화하면 해외 투자자에게 ‘가족 분쟁 기업’이라는 인식을 심어줄 수 있다”며 “이는 기업 가치뿐 아니라 한국 자본시장의 신뢰에도 악영향을 미칠 수 있다”고 지적했다.



김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 온라인뉴스부 김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr 2094 응원 하기 가슴 속 훈훈함을 지키겠습니다. 콜마그룹 오너 일가의 경영권 분쟁이 장기화 조짐을 보이고 있다. 창업주 윤동한 회장과 장녀 윤여원 콜마비앤에이치(BNH) 대표, 장남 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 법정에서 다시 맞붙으면서 갈등은 법정 공방으로 이어졌다. 콜마의 가족 분쟁이 그룹 지배구조 리스크와 K뷰티 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 나오고 있다.24일 업계에 따르면 서울중앙지법은 지난 22일 윤 회장 부녀가 제기한 ‘경영합의 위반행위 금지 가처분’ 심문을 진행했다. 양측은 2018년 체결된 ‘3자 경영합의’의 법적 효력과 임시주총 소집 판결의 정당성 등을 놓고 맞섰다. 윤 회장 부녀 측은 합의서가 독립 경영을 보장했다고 주장했고 윤 부회장 측은 법적으로 강제할 수 없다고 반박한 것으로 전해졌다.앞서 윤 회장과 윤 부회장 부자는 지난 12일 단독 면담을 가졌다. 윤 부회장이 사과 의사를 전하면서 화해 무드가 조성되는가 싶었지만 구체적 해법은 나오지 않았다. 윤 회장은 “말뿐인 사죄가 아니라 실질적인 행동이 필요하다”고 선을 그었다.윤 회장 부녀 측은 특히 임시주총에서 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장을 사내이사로 선임하려는 시도가 독립 경영 합의를 흔드는 행위라며 반발했다. 쟁점은 윤 회장이 아들에게 콜마홀딩스 지분 14%(무상증자 후 460만주)를 증여하면서 ‘독립 경영 보장’ 조건을 달았는지 여부다. 조건이 있었다면 지분 반환 소송의 법적 효력도 달라질 수 있다. 재판부는 추가 자료 제출 기한을 이달 29일로 정하고, 다음 달 26일 임시주총 전까지 인용 여부를 결정하기로 했다.윤 대표 측은 독립 경영 성과를 강조하고 있다. 지난해 사상 최대 매출 6156억원을 기록했고, 올해 2분기 영업이익은 전년 대비 37.3% 증가한 107억원으로 집계됐다. 이에 대해 콜마홀딩스는 “건강기능식품 중심 사업을 생명과학으로 리포지셔닝하는 쇄신 작업”이라며 사업 재편 필요성을 내세우고 있다. BNH 측은 “회복세인 건기식 사업을 무리하게 고비용 전환하는 것”이라고 맞서고 있다.지분 방어전도 이어지고 있다. 윤 대표 측은 모친 김성애씨가 1만3749주, 배우자 이현수씨가 3000주를 매입하며 임시주총을 앞두고 의결권 확보에 나섰다. 시장은 민감하게 반응했다. 콜마BNH 주가는 지난 20일 상한가를 기록했고, 거래량은 직전일 대비 68배 급증했다. 이튿날에는 장중 처음으로 2만원 선을 돌파했다.콜마 사태는 이미 중국 로컬 브랜드의 약진과 글로벌 대형사의 공세로 흔들리고 있는 K뷰티 산업 전반에 악재로 작용할 수 있다는 우려를 낳는다. 오너 분쟁이 장기화하면 지배구조 리스크가 심화해 글로벌 소비자 신뢰 회복과 브랜드 경쟁력이 약화될 가능성이 크다.업계 관계자는 “갈등이 장기화하면 해외 투자자에게 ‘가족 분쟁 기업’이라는 인식을 심어줄 수 있다”며 “이는 기업 가치뿐 아니라 한국 자본시장의 신뢰에도 악영향을 미칠 수 있다”고 지적했다.김성훈 기자 hunhun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지