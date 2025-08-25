시사 전체기사

[우리 교회 소식] 서울 소망교회

입력:2025-08-25 03:14
■서울 소망교회(김경진 목사)가 다음 달 7일 오후 7시30분 교회 본당에서 ‘이웃초청 음악회 이석훈(SG워너비) 콘서트’를 연다.

