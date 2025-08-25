시사 전체기사 [우리 교회 소식] 서울 소망교회 입력:2025-08-25 03:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ■서울 소망교회(김경진 목사)가 다음 달 7일 오후 7시30분 교회 본당에서 ‘이웃초청 음악회 이석훈(SG워너비) 콘서트’를 연다. GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 조국 “尹부부 외 내란일당 척결” 文 “정치검찰 책임규명” 2 조국 만난 文 “오늘 같은 날 올 거라 믿어…초심 잃지 말길” 3 강원도 최전방 부대서 의식불명 육군 하사 숨져…“총성 들었다” 4 “돼지 눈엔 돼지만 보여”…‘된장찌개 논란’에 조국이 한 말 5 노동계 “노동자 누구나 교섭할 권리, 20년 만에 법에” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘10억 초과’ 코인 부자 1만명 돌파…평균 ‘OO억’ 보유 2 주4일제·방학·재택근무보다 ‘이것’…Z세대가 뽑은 최고의 복지는 3 “이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길 4 10억 이상 코인 보유자 1만810명… 세금은 ‘0원’ 5 [포토] 밥상물가 흔드는 폭염 해당분야별 기사 더보기 1 “파라솔 2만원이라면서, 왜 3만원 받죠?” 2 국내 첫 ‘운전석 없는’ 자율주행 버스, 청계천서 운행 3 중증 장애인에 소변 먹인 간병인… ‘보호자와 불화’ 4 “쉰내 나는 수건… 빨래 ‘묵은 궁금증’ 씻겨드립니다” 5 누구와 교섭할지 모호… 디테일 두고 산업현장 혼란 불가피 해당분야별 기사 더보기 1 FT “李대통령, 정상회담 통해 반미·친중 이미지 불식 목표” 2 우크라 종전 난항에 트럼프 좌절감… “2주 후 결정… 아무 일도 안할 수도” 3 미국 행정부, 인텔의 최대주주로…전례 없는 트럼프식 자본주의 4 [인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회” 5 중국, 사회보험 의무화… 대량 실직·도산 우려 해당분야별 기사 더보기 1 ‘누구도 막을 수 없는 감차!’ 손흥민 MLS 데뷔골 터졌다 2 미국서도 ‘찰칵 세리머니’…손흥민, 3경기만에 MLS 데뷔골 3 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 4 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 5 ‘대형 스타탄생 예감’김민솔 “짧게만 치지 말자고 했는데 들어갔다…내주 드림투어 출전 취소해 기쁘다” 해당분야별 기사 더보기 1 “썰매견 됐다?” 캐나다 간 개농장 구조견의 진짜 근황 [개st하우스] 2 콜마 부자 독대에도 봉합 난항… ‘남매의 난’ 법정서 격화 3 2년새 확 달라진 현대차 연구실적…하이브리드 대세 확인 4 “금어기 풀렸다”… 쿠팡·이마트, 꽃게로 최저가 경쟁 5 아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “기도는 절대 사라지지 않는다” 6000여명 도전받은 ‘성령한국 청년대회’ 지혜·바른 가치관 세우는 나침반… “잠언을 가르치라” “사선 넘는 소방관 지킬 사목 도입 절실” 80대 “배달앱 배웠더니 되네”… 디지털 격차 메우는 이 교회 문 열어젖힌 교회… 패션쇼·공연은 기본, 복싱 챔프전까지 평양심장병원 15년 만에 공사 재개되나 “참인간·공동선에 대한 통렬한 질문… 기독 메시지와 통해” 구국기도·영성 회복 위해… 성도들, 산에 오르다 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요