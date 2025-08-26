[여현덕의 AI Thinking] 가정집 배터리가 발전소?… AI가 여는 新에너지 질서

올 폭염에 美 캘리포니아 전력 위태

수많은 배터리 전력 모아 위기 극복

소비자, 생산자로 바꾼 건 AI 기술

세계 다양한 가상발전소 구축 경쟁



가정의 전기로 돈 버는 비결



AI 기반 가상발전소(VPP) 개념도. 필자가 동영상 생성 AI ‘소라’를 이용해 직접 만든 이미지다.

분산 에너지 자원(DER) 통합 관리



미래의 바람을 읽는 구글 딥마인드



각국 VPP의 특징



미래의 VPP 전략

