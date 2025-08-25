토스와 제휴… 페이 쇼핑 15%·OTT 50% 할인
삼성카드
삼성카드가 토스와 함께 ‘토스 삼성카드’를 출시했다. 토스페이 토스쇼핑 토스프라임 등 토스의 주요 서비스를 이용할 때 혜택을 받을 수 있는 제휴카드다.
먼저 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다. 토스쇼핑에서 결제할 때도 15% 할인이 제공된다.
토스프라임과 구글플레이·앱스토어 인앱 결제, 넷플릭스, 디즈니+, 유튜브 프리미엄, 티빙에서 결제할 때에는 월 최대 1만원까지 50% 할인을 받을 수 있다.
온라인에서도 다양한 할인 혜택이 주어진다. 삼성페이와 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 시 10% 할인이 제공되고 쿠팡과 네이버, 플레이스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인쇼핑몰에서 결제하면 결제 금액의 10%를 할인받을 수 있다. 토스페이·쇼핑 15% 할인과 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만원까지 제공된다.
토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인 혜택이 있다. 결제 금액에 따라 스타벅스 50% 할인을 5000원까지 받을 수 있고 해외 결제 시 지난달 결제 금액과 한도 제한 없이 2% 할인이 제공된다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 1만5000원이다.
삼성카드 관계자는 “토스와의 제휴를 통해 토스 서비스와 직접 연계된 혜택을 제공하는 토스 삼성카드를 출시했다”며 “앞으로도 삼성카드와 토스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획” 이라고 전했다. 카드 상품 관련 자세한 정보는 토스 앱에서 확인할 수 있다.
