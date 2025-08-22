이시바·트럼프 만나고 한화 조선소 방문… 숨가쁜 3박6일

이 대통령, 방일·방미 위해 23일 출국

조선소에 트럼프나 밴스 동행할 수도



이재명 대통령이 23일 일본과 미국 정상외교를 위한 3박6일간의 순방에 나선다. 이시바 시게루 일본 총리, 도널드 트럼프 미국 대통령과 각각 정상회담을 하고, 미국 필라델피아에 위치한 한화 조선소도 방문한다.



대통령실은 21일 이 대통령과 부인 김혜경 여사가 23일 오전 수행원·수행기자단과 함께 출국한다고 밝혔다. 이 대통령은 출국일 오전 일본에 도착해 숙소에서 재일동포 오찬 간담회를 한 뒤 오후 이시바 총리와 정상회담 및 만찬 등 공식 일정을 소화한다. 이튿날인 24일 오전에는 일본 의회 주요 인사를 만난 뒤 미국으로 출국한다.



24일 오후 미국 워싱턴DC에 도착하자마자 곧바로 재미동포 만찬 간담회를 가질 예정이다. 25일에는 트럼프 대통령과 취임 후 첫 한·미 정상회담을 한다. 이 자리에서는 미국이 요구하는 ‘동맹의 현대화’ 문제를 비롯해 국방비 및 방위비 분담금 증액 등 안보 분야 협의가 구체적으로 이뤄질 예정이다. 지난달 30일 타결된 관세 협상의 후속 협상도 진행된다.



이 대통령은 정상회담 다음날인 26일에는 펜실베이니아주 필라델피아에서 한화필리조선소 시찰에 나설 예정이다. 한화필리조선소는 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러를 투자해 인수한 조선소로 지난달 관세 협상 과정에서 지렛대 역할을 한 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’로 명명된 한·미 조선 협력을 상징하는 곳이다. 일각에서는 트럼프 대통령이나 J D 밴스 부통령이 동행할 수 있다는 관측도 나온다. 이 대통령은 조선소 시찰 후 귀국길에 올라 28일 새벽 한국에 도착할 예정이다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



