고등어·시금치 사니 1만원 훌쩍… 밥상 흔드는 기후플레이션
폭염·폭우에 제철 식재료가격 폭등
고등어, 고수온에 중·대형어 실종
시금치 38%·배추 52%↑ 부담 가중
이상 기온 반복… 공급 구조 흔들
올여름 기록적인 폭염과 폭우가 겹치면서 농·축·수산물을 가리지 않고 제철 식재료 가격이 급등했다. 이상고온과 고수온으로 인해 어획량과 작황 모두 차질을 빚은 탓에 식재료 수급 불안이 이어졌다. 기후 변화가 서민의 식탁을 흔들고 있다.
21일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 이날 기준 냉장 대형 고등어 1마리 소매가격은 4368원으로, 지난해 같은 날(3745원)보다 16.6% 비싸고 평년가(4012원)보다 8.9% 높았다. 한국해양수산개발원(KMI)이 집계한 지난달 평균 소비자가격(4380원) 역시 1년 전보다 28.4% 급등했다. 통계청 7월 소비자물가동향에서도 고등어 가격은 전년 대비 12.6% 상승, 수산물 전체 물가 상승률 7.3%를 견인했다.
생산량 자체는 문제가 없었다. 오히려 고등어 누적 생산량은 지난달까지 7만7523t으로 지난해보다 56.8% 늘었다. 문제는 상품성이었다. 주로 소비되는 중·대형급(마리당 300g 이상) 비중은 부산공동어시장 기준 1%에 불과했다. 지난해 12.8%와 비교해도 크게 낮고, 2019년 53.2%를 기록했던 시절과 비교하면 차이가 극명하다. 최근 5년 중 최저치다. 폭염이 핵심 원인으로 꼽힌다. 수협중앙회 관계자는 “중·대형어 생산량이 부진한 이유는 고수온의 영향으로 생육이 부진하고 어군이 분산된 결과로 추정된다”고 설명했다.
갈치와 조기 등 다른 수산물 사정도 다르지 않다. 지난달 신선 냉장 갈치 소매가는 6383원으로 전년 대비 16.5% 올랐고, 냉동 갈치는 5707원으로 38.9%나 뛰었다. 참조기 역시 2143원으로 30.1% 상승했다. 여름철 금어기, 할인 행사 종료, 수요 증가 등이 복합적으로 작용하면서 가격 불안이 확대됐다. 해양수산개발원 관계자는 “갈치는 대형마트 할인 종료와 위판 물량 감소로 소비자 가격이 올랐고, 참조기도 금어기와 맞물려 공급이 줄었다”고 말했다.
채소류는 폭염과 폭우 직격탄을 맞았다. 지난달 시금치 가격은 100g당 2051원으로 지난해(1491원)보다 37.6% 비싸고, 평년(1718원)보다도 19.4% 높았다. 한국은행이 발표한 7월 생산자물가지수 기준으로는 전월 대비 171.6% 폭등했다. 배추도 같은 기간 51.7%나 올라 장바구니 부담을 가중시켰다. 농림수산품의 물가지수 상승률은 전월보다 5.6% 뛰어 1년 11개월 만에 최대 상승 폭을 기록했다. 생산자물가는 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다는 점을 고려할 때 부담은 더 커질 전망이다.
전망은 더 어둡다. 반복되는 이상 기온에 농·수산물 공급 구조 자체가 흔들리고 있다. 날씨 변화에 따른 가격 불안은 단기적이거나 일시적인 현상에 그치지 않을 것으로 예상된다. 특히 여름철 이상 고온과 집중호우에 따른 ‘기후플레이션’(기후+인플레이션)은 고착화하는 조짐을 보이고 있다. 정부의 비축 물량 방출, 산지 출하량 확대, 유통업체의 할인행사가 단기적으로는 가격 안정을 유도할 수는 있겠지만 기후변화에 대한 중장기적인 대응 전략이 필요하다는 지적이 나온다.
