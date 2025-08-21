내란특검, 국회 사무처 압수수색

계엄해제 표결 참여 방해 의심

추경호 피의자로 영장에 적시

국민의힘 추경호 의원이 21일 국회에서 열린 정무위원회에 참석하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 당시 국민의힘의 계엄 해제 의결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검이 21일 국회 사무처를 압수수색했다. 특검은 압수수색영장에 피의자로 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원을 적시한 것으로 확인됐다.



특검은 이날 서울 여의도 국회 사무처에 수사관 등을 보내 계엄 해제 방해 의혹과 관련한 자료 확보 등에 나섰다. 계엄 해제 방해 의혹은 윤석열 전 대통령의 계엄 선포 직후 국민의힘이 국회의 계엄 해제 요구안 의결을 막거나 지연시켰다는 내용이다.



특검은 추 의원을 이번 압수수색영장에 피의자로 적시했다. 특검은 추 의원 등 당시 국민의힘 원내 지도부가 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 식으로 의원들의 표결 참여를 방해했다고 보고 수사 중이다. 윤 전 대통령은 계엄 당일 오후 11시22분에 추 의원과 약 1분간 통화했는데 특검은 해당 통화에서 윤 전 대통령 지시가 있었던 건 아닌지 의심하고 있다.



특검은 이날 한덕수 전 국무총리 재소환을 하루 앞두고 박상우 전 국토교통부 장관을 불러 조사했다. 계엄 정당성 확보를 위해 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의했다는 한 전 총리 혐의를 구체화하기 위한 것으로 풀이된다. 박 전 장관은 계엄 선포 국무회의에는 불참했고 계엄 해제 국무회의에만 참석했다.



양한주 기자 1week@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 12·3 비상계엄 당시 국민의힘의 계엄 해제 의결 방해 의혹을 수사 중인 내란 특검이 21일 국회 사무처를 압수수색했다. 특검은 압수수색영장에 피의자로 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 의원을 적시한 것으로 확인됐다.특검은 이날 서울 여의도 국회 사무처에 수사관 등을 보내 계엄 해제 방해 의혹과 관련한 자료 확보 등에 나섰다. 계엄 해제 방해 의혹은 윤석열 전 대통령의 계엄 선포 직후 국민의힘이 국회의 계엄 해제 요구안 의결을 막거나 지연시켰다는 내용이다.특검은 추 의원을 이번 압수수색영장에 피의자로 적시했다. 특검은 추 의원 등 당시 국민의힘 원내 지도부가 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 식으로 의원들의 표결 참여를 방해했다고 보고 수사 중이다. 윤 전 대통령은 계엄 당일 오후 11시22분에 추 의원과 약 1분간 통화했는데 특검은 해당 통화에서 윤 전 대통령 지시가 있었던 건 아닌지 의심하고 있다.특검은 이날 한덕수 전 국무총리 재소환을 하루 앞두고 박상우 전 국토교통부 장관을 불러 조사했다. 계엄 정당성 확보를 위해 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의했다는 한 전 총리 혐의를 구체화하기 위한 것으로 풀이된다. 박 전 장관은 계엄 선포 국무회의에는 불참했고 계엄 해제 국무회의에만 참석했다.양한주 기자 1week@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지