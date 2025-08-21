시사 전체기사

오세훈 “노란봉투법, 미래 경쟁력 갉아먹어”

입력:2025-08-21 19:03
노벨경제상 수상자와 특별 대담
소비쿠폰도 ‘무차별적 복지’ 비판

오세훈 서울시장과 제임스 로빈슨 시카고대 정치학과 교수 21일 서울시청에서 ‘지속 가능한 번영을 위한 길’을 주제로 특별 대담하고 있다. 서울시 제공

오세훈 서울시장이 정부와 여당이 추진 중인 ‘노란봉투법’(노조법 2·3조 개정안)을 겨냥해 “자유시장 질서까지 무너뜨릴 수 있을 정도로 인센티브 시스템을 망가뜨리는 포퓰리즘은 국민적 저항으로 막아내야 한다”고 밝혔다. 이어 “대통령이 정권 탄생에 기여한 노조에 선물을 주고 싶겠으나, 우리의 미래를 갉아먹을 정도여서는 안 된다”고 지적했다.

오 시장은 21일 서울시청에서 ‘지속 가능한 번영을 위한 길’을 주제로 진행된 제임스 로빈슨 시카고대 정치학과 교수와의 특별 대담에서 이같이 말했다. 로빈슨 교수는 지난해 노벨경제학상 수상자로, 국가의 번영과 실패 사례를 연구한다.

오 시장은 노란봉투법을 미래 세대의 기회를 박탈하는 포퓰리즘 법안으로 규정했다. 그는 “노란봉투법은 불법적 쟁의 행위를 한 노조에 사측이 손해배상 청구를 할 수 없게 만든다”며 “파업이 반복돼 기업의 경쟁력이 떨어지고, 젊은이들의 취업 기회를 바늘구멍으로 만들 것”이라고 우려했다. 이어 “미래의 경쟁력을 갉아먹는 정책을 내놓고, 선의로 포장하면 실패한 정권이 될 것”이라고 말했다.

오 시장은 정부가 전 국민에게 지급하는 ‘민생회복 소비쿠폰’도 “무차별적 복지”라고 비판했다. 그는 “재원은 한정돼 있다”며 “서울시는 소비쿠폰 사업 예산의 일부를 부담해야 한다. 지방채를 발행해 빚내야 할 상황”이라고 말했다. 그러면서 “뒤처진 사람들을 우선해 돕는 것이 효율적인 복지”라고 덧붙였다.

로빈슨 교수는 포퓰리즘을 “반(反)제도적이라는 점에서 비민주적인 현상”이라고 설명했다. 이어 “민주주의 제도를 개선해 효용성을 높여야 한다”며 “민주주의가 사람들에게 도움을 줄 수 있다는 걸 보여줘야 포퓰리즘에 대항할 수 있다”고 강조했다.

오 시장은 시정 철학인 ‘약자와의 동행’의 중요성도 언급했다. 그는 “패자부활전 없는 사회의 발전 동력은 꺼질 수밖에 없다”며 “‘계층 이동 사다리’가 망가지면 건전한 경쟁과 새로운 모험이 이뤄질 수 없다”고 지적했다. 로빈슨 교수는 “시장 경제에서는 불평등이 존재하지만, 약자를 포용하는 ‘번영의 공유’가 중요하다”고 화답했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

