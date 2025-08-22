국내 증시 휘청인 날에도 레버리지 ETF에 1300억 몰려
‘KODEX 레버리지’ 자금 유입 1위
“상승 피로감에 따른 관망 해석”
한국 증시가 사흘째 하락한 지난 20일 투자자들이 코스피와 코스닥 수익률을 배로 추구하는 레버리지 상품을 대거 사들인 것으로 나타났다. 지난 3거래일 동안 지수가 각각 약 1.5%, 2.6% 하락했지만 오히려 저렴한 가격에 주식을 살 수 있는 기회로 보고 가격 상승에 베팅한 것이다.
21일 증권 전산 전문회사인 코스콤 ‘ETF 체크’에 따르면 전날 자금 유입이 가장 많았던 상장지수펀드(ETF) 1위에 삼성자산운용의 ‘KODEX 레버리지’가 이름을 올렸다. 투자자들은 이 상품을 1305억원어치 매수했다. 이는 코스피200 지수 1% 상승 시 2% 상승을 추구하는 상품이다. 4위도 ‘KODEX 코스닥150레버리지’(375억원)가 차지하면서 레버리지 상품이 자금 유입 최상위권을 기록했다. 특히 개인 순매수 상품 순위에서 KODEX 레버리지(475억원)와 KODEX 코스닥150레버리지(428억원)가 나란히 1, 2위를 차지한 것으로 나타났다. 이 밖에도 ‘KODEX 200’(3위) 등 국내 주식 상품들이 상위권을 차지했다.
전날 코스피는 전 거래일(19일)보다 0.81% 하락한 3130.09에 거래를 마쳤다. 지난 18일 종가(3177.28) 대비 1.48% 내린 수치다. 코스닥도 18일 대비 20일 2.56% 하락한 777.61에 장을 마감했다. 미국에서 불거진 인공지능(AI) 거품론에 더해 정부의 자본시장 정책에 대한 기대감이 후퇴하고 체코 두코바니 원전 계약 논란 등으로 반도체·조선·방산 등 주도주가 일제히 내리면서 하향세를 보였다. 그럼에도 투자자들이 국내 주식을 사들인 것은 약세장이 장기화되지 않을 것이란 기대가 작용했기 때문으로 풀이된다.
증권가에서도 3100 초·중반에 거래되는 현 지수 수준을 최저점으로 보고 투자를 권유하는 보고서들이 나오고 있다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 “이번 주 후반 혹은 다음 주 초·중반에는 단기 저점을 통과할 것으로 예상하며 저가 매수 구간으로 판단된다”며 “증시 낙폭이 확대될수록 대주주 양도소득세 과세 기준 강화와 배당 확대 정책 등에 대한 재조정 가능성이 커질 것”이라고 내다봤다. 김석환 미래에셋증권 수석매니저도 “현 구간에서 추세적인 약세가 이어진다기보다는 상승 피로감에 따른 관망(기간 조정)이 발생한 것으로 해석한다”고 설명했다.
이날 코스피는 전 거래일보다 0.37% 오른 3141.74에, 코스닥은 0.05% 내린 777.24에 거래를 마쳤다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사