K원전 ‘제2 마스가’되나… 한수원·한전사장 줄줄이 방미
불공정 합의 논란·트럼프가 변수
25일(현지시간) 한·미 정상회담을 앞두고 산업통상자원부 김정관 장관과 여한구 통상교섭본부장이 선발대로 미국에 향한다. 미국 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’와 더불어 원전 등 산업 협력 방안도 논의 테이블에 오를 전망이다.
21일 관계부처에 따르면 김 장관은 22일 미 워싱턴DC로 출국해 하워드 러트닉 미 상무장관과 크리스 라이트 미 에너지부 장관 등 주요 인사를 잇달아 만날 예정이다. 지난 20일 먼저 방미길에 오른 여 본부장은 미 현지에서 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 등을 면담할 것으로 알려졌다. 한·미 정상회담에서 조선·반도체·이차전지·원전 등 핵심 산업의 협력 방안이 의제로 거론되는 가운데 김 장관과 여 본부장이 사전 조율 작업을 진행할 것으로 전망된다.
황주호 한국수력원자력 사장도 23일 미국으로 출국해 현지 원전 기업들과의 협력 방안을 논의할 예정이다. 한수원과 미국 원전 기업 웨스팅하우스의 조인트벤처(JV) 설립 논의도 구체화할 가능성이 있다. 김동철 한국전력 사장도 이날 방미길에 올라 웨스팅하우스와 협력 방안 모색에 나섰다.
한·미 정상회담을 계기로 원전 협력 논의가 ‘제2의 마스가’로 이어질 수 있다는 기대감도 나온다. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 5월 자국 내 신규 원전 10기를 2030년까지 건설하는 행정명령에 서명했다. 지난 20일(현지시간)에는 풍력·태양광 발전을 “세기의 사기극”이라며 “어리석음의 시대는 끝났다”며 신재생에너지에 대한 불신을 드러냈다. 자국 기업인 웨스팅하우스가 독자 시공 능력을 상실한 상황에서 ‘K원전’에 손을 내밀 가능성이 거론된다.
그러나 지난 1월 한수원과 웨스팅하우스 간의 ‘불공정 합의’ 논란은 변수로 작용할 전망이다. 웨스팅하우스에 신규 원전 1기당 1조원대 일감 등을 제공해야 하고, 북미·유럽 등 선진 시장 진출에 제약이 커졌다는 점에서 조선 협력과 다른 구도가 연출될 수 있다. 원전업계 관계자는 “한수원과 웨스팅하우스 간 합의는 트럼프 대통령 취임 전에 이뤄진 것”이라며 “K원전과의 협력에 대한 트럼프 대통령의 인식이 관건”이라고 했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
