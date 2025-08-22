파월 마지막 ‘잭슨홀 미팅’ 개막… 금리인하 힌트 나올지 주목
연례 경제 심포지엄… 22일 기조연설
트럼프 취임 이후 금리 안내려 갈등
‘사기 혐의’ 쿡 연준 이사도 사퇴 압박
제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 마지막 ‘잭슨홀 미팅’이 와이오밍주 잭슨홀에서 21일(현지시간)부터 사흘간 열린다. 파월 의장이 여기서 내놓을 9월 이후 기준금리 기조에 대한 ‘힌트’에 세계 금융가의 시선이 집중되고 있다.
잭슨홀 미팅은 매년 8월 각국 재무장관과 중앙은행장, 경제학자들이 모여 연구 결과를 공유하고 토론하는 국제 학술 행사다. 파월 의장은 내년 5월 임기가 만료되므로 이번이 마지막 참석이다. 파월은 행사 둘째날인 22일 ‘경제 전망 및 정책 체계 검토’를 주제로 연설한다.
파월의 연설은 도널드 트럼프 대통령과의 대치 국면에서 어느 때보다 주목도를 높이고 있다. 연준은 2020년대 인플레이션에 대응하기 위해 최고 5.25~5.50%로 끌어올렸던 기준금리를 지난해 9월부터 내렸지만 올해 1월 트럼프 대통령 취임 이후에는 한 번도 인하하지 않았다.
트럼프는 파월을 의사결정이 늦다는 뜻으로 ‘미스터 투 레이트(Mr. Too La te)’ ‘실패자’라고 부르고 해임까지 언급하며 금리 인하를 압박해 왔다. 하지만 파월과 연준 위원 대다수는 여전히 목표치(2%)보다 높은 물가상승률과 트럼프 행정부의 관세정책을 이유로 신중론을 유지하고 있다.
연준이 20일 공개한 연방공개시장위원회(FOMC) 7월 정례회의 의사록을 보면 위원 다수는 현행 4.25~4.50%의 기준금리 동결에 찬성했다. 다만 미셸 보먼 부의장과 크리스토퍼 월러 이사가 고용시장 둔화를 이유로 0.25% 포인트 인하를 선호했다. 연준 위원 2명이 다수 의견에 반하는 입장을 낸 것은 1993년 이후 처음 있는 일이다.
파월이 잭슨홀 미팅에서 인플레이션이나 관세정책을 언급하며 매파적 발언을 쏟아내면 금리 인하 가능성에 대한 부정적 전망이 세계 금융가에 확산될 것으로 보인다. 반대로 파월이 지난달부터 나타난 미국 고용시장 둔화를 비중 있게 거론하면 금융시장은 금리 인하 신호로 해석할 수 있다. 경기 후퇴로 이어질 수 있는 고용시장의 냉각은 중앙은행이 경기 부양 목적의 금리 인하를 단행하는 배경이 되기 때문이다.
트럼프는 이날 주택담보대출 사기 혐의로 입건된 리사 쿡 연준 이사에게 “즉각 사퇴하라”고 촉구하며 연준에 대한 공세를 이어갔다. 쿡 이사는 조 바이든 전 대통령이 임명한 최초의 흑인 여성 연준 이사로, 임기는 2038년까지다. 쿡은 성명을 내고 “협박에 굴복하지 않겠다”고 밝혔다.
