‘버스비 지원’ 강남구, 노인 탑승 2.6배↑… 다른 구 노인들 “차별 아니냐” 볼멘소리
재정자립 1위 중구도 월 4만원씩
‘전국 전액 지원’ 가짜뉴스 돌기도
만 65세 이상 대상으로 버스 교통비를 지원하는 서울 자치구에서 노인들의 버스 이용이 늘어난 것으로 나타났다. 반면 버스비 지원이 없는 자치구 주민 사이에서는 “차별 아니냐”는 불만이 나온다.
21일 한국교통안전공단의 ‘교통카드 빅데이터 통합정보시스템’에 따르면 지난달 서울 강남구에서 만 65세 이상 노인의 시내·마을버스 탑승 건은 51만2132건이다. 전년 동기(19만6098건) 대비 2.6배 증가했다. 서울 자치구 중 노인 비율이 가장 높은 강북구가 같은 기간 2.7% 증가한 것과 대조적이다. 강남구는 지난해 9월부터 주민등록을 둔 노인을 대상으로 연간 24만원의 버스비 지원 사업을 시작했다. 중구도 노인들에게 수도권 지역 시내·마을버스 이용 시 월 4만원을 지원한다.
노인 버스비 사업은 재정 여력이 충분한 자치구에 한해 실시되고 있다. 중구와 강남구는 재정자립도가 각각 55.7%, 54.8%로 서울 자치구 중 1, 2위다. 서울 자치구 25곳의 평균 재정자립도는 26.5%다. 시 관계자는 “일부 자치구가 재량으로 조례 등을 만들어 버스비를 지원하고 있다”고 말했다.
버스비 지원이 없는 지역에 사는 노인들은 불만을 털어놓는다. 성북구에 거주하는 김모(83)씨는 집에서 지하철역까지 도보로 20분이 넘어 주로 버스를 이용한다. 김씨는 일부 자치구의 버스비 지원 소식에 “차별받는 기분”이라며 “노인이 많은 지역 거주민에게 줘야 하지 않느냐”고 했다. 강남구는 노인 인구 비율이 16.6%로 하위권이고, 중구는 노인 인구 수가 2만7277명으로 가장 적다.
유튜브 등에는 전국에서 버스비를 전액 지원한다는 가짜뉴스까지 등장했다. 서울의 한 주민센터 직원은 “매일 ‘우리 동네는 버스비 안 주냐’는 문의가 들어온다. 민원 창구에 관련 사업이 없다는 안내문을 붙여야 할 정도”라고 말했다.
각 지자체가 초고령화 시대 변화에 맞춰 노인 복지에 더 힘을 쏟아야 한다는 지적도 나온다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “자치단체의 복지 정책은 재정뿐 아니라 행정 역량으로도 좌우된다”고 말했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
