‘경고! 보이스피싱 감지’… 삼성 갤럭시, 알아서 거른다
AI 기반 보이스피싱 알림 도입
악성 스팸메시지 차단 기능도
삼성전자가 인공지능(AI) 기반 보안 기능을 갤럭시 스마트폰에 본격 적용한다. 보이스피싱부터 악성 스팸 메시지까지 스마트폰이 알아서 차단하도록 해 사용자 보호를 강화한 것이다.
삼성전자는 갤럭시 스마트폰에 기본으로 탑재된 전화 애플리케이션에 보이스피싱 의심 전화 알림 기능을 새롭게 도입했다고 21일 밝혔다. 모르는 번호와 통화할 때 AI가 보이스피싱 의심 여부를 실시간으로 탐지해 ‘의심(보이스피싱 의심)’ ‘경고(보이스피싱 감지)’ 등 2단계에 걸쳐 사용자에게 알림을 보내는 방식이다. 사용자는 스마트폰에 뜨는 문구와 소리, 진동을 통해 알림을 받을 수 있다.
삼성전자는 경찰청과 국립과학수사연구원으로부터 제공받은 보이스피싱 데이터 약 3만개를 기반으로 기기 내 AI 기술로 보이스피싱 여부를 탐지하는 솔루션을 개발했다. 이 기능은 지난달 출시된 갤럭시 Z 폴드7·플립7에 적용 중이며 추후 ‘원 UI 8 버전’ 이상이 적용된 스마트폰에도 적용될 예정이다.
삼성전자는 지난해 9월 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(KISA)과 협업해 개발한 악성 메시지 차단 기능도 갤럭시 스마트폰에 적용해 왔다. 발신 번호와 위험 링크, 스팸 내용(키워드)을 기준으로 악성 스팸 메시지를 사전에 차단하는 식이다.
AI가 딥러닝 기반으로 스팸을 필터링해 차단해 주는 ‘인텔리전스로 차단’ 기능은 지난 3월부터 갤럭시 S25 시리즈에 적용했다. KISA에 신고된 월평균 약 500만건의 스팸 데이터를 기반으로 학습했다. 삼성전자는 지난달까지 해당 기능을 통해 1억건 이상의 악성 스팸 메시지를 차단했다고 설명했다.
