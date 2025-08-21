조용익 부천시장 “민원, 행정의 최전선… 소통·공감으로 풀어야”
민원담당자들 실무 토론회 열어
성과 공유·효과적 해결방안 모색
지난 5월 국민신문고에는 ‘감사한 마음을 전해주세요’라는 글이 올라왔다. 복지 사각지대에 놓였던 한 모자가 경기도 부천시 원미구 중1동 김은지 주무관의 세심하고 적극적인 도움으로 다시 살아갈 용기와 희망을 얻었다는 내용이었다.
부천시는 행정 최전선에서 시민의 목소리를 직접 듣고 해결책을 모색하는 데 앞장서고 있다. 특히 조용익(사진) 부천시장은 취임 초기부터 ‘민원상담의 날’ 등을 운영하며 민원 해결과 현장 행정 강화를 위해 힘쓰고 있다.
지난 20일 부천시청 나눔실에서는 민원 담당 실무자와 팀장 15명이 참석한 가운데 ‘새 정부 국정기조 실천 민원 실무토론회’가 열렸다. 지난달에 이어 열린 토론회에서는 국민신문고 사례와 함께 지난해 경기도 적극행정 우수사례 장려상으로 선정된 상동 지역 성과가 소개됐다. 보안·안전 문제로 30여년간 막혀 있던 지역법원과 검찰청 사이 통로를 담당자의 적극적인 중재와 주민의견 수렴으로 개방해 주민들이 이용할 수 있는 열린 공간으로 탈바꿈시킨 사례다.
조 시장은 “민원 담당자의 발 빠른 대응으로 이뤄낸 복지행정, 지역 공동체와의 소통과 상생·끈기로 해결한 적극행정은 시민 중심 행정의 모범”이라며 “공직자의 태도와 결정이 시민에게 큰 영향을 미칠 수 있음을 인지하고 민원 업무에 임해주길 바란다”고 전했다.
고충·반복 민원 처리 방안도 다뤄졌다. 반복 민원은 명확한 기준과 공정하고 일관된 대응, 악성·특이 민원은 사전 예측과 침착한 대처가 필요하다는 데 의견이 모아졌다.
이와 함께 상반기 최다 민원 처리 담당자에 대한 격려의 시간도 가졌다. 올해 상반기 유기한 민원 중 ‘동물등록 및 동물병원 개설 신고’가 2135건, 국민신문고를 통한 민원 중에서는 ‘주정차 위반 신고’가 7991건으로 가장 많았다.
조 시장은 21일 “민원은 규정과 절차만으로 해결될 수 없으며 시민의 마음에 공감하는 태도가 무엇보다 중요하다”면서 “민원 처리가 곧 시민과 지역경제 회복 속도와 맞닿아 있는 만큼 현장의 목소리를 정책 개선과 규제 완화의 실마리로 반드시 연결해야 한다”고 강조했다.
부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
