[여의춘추] 여야 ‘내부 총질’ 더 많아져야

손병호 논설위원

국힘이 지금 '폐족' 신세된 건

尹과 당의 잘못에 침묵한 탓



내부 비판과 논쟁, 견제, 감시

활발해야 정치가 더 건강해져



대통령·민주당도 그렇게 해야

국정과 입법 실책 줄일 수 있어

