[부고] 이필수씨 별세 外

▲이필수씨 별세, 정성봉(한국농식품 벤처투자협회 상근부회장)씨 모친상=21일 영천영락원장례식장, 발인 23일 오전 8시(054-336-4444)
▲김순애씨 별세, 윤장호 윤오준(법무법인 율촌 고문·전 국가정보원 3차장) 윤선순씨 모친상, 황현수씨 빙모상, 정남해 김경미씨 시모상=20일 상주적십자병원, 발인 22일 오전 8시20분(054-530-3017)
▲문순갑씨 별세, 배윤수(NH투자증권 부산금융센터 WM1센터 센터장)씨 빙모상=20일 삼성창원병원, 발인 22일 오전 8시30분(055-233-5131)
▲서수연씨 별세, 최기식(법무법인 산지 변호사)씨 빙모상=20일 삼성창원병원, 발인 23일 오전 7시(055-233-5131)
▲주운기(부안 혜성병원 명예이사장)씨 별세, 주세혁(부안 혜성병원 원장)씨 부친상=21일 전북 혜성병원, 발인 23일 오전 9시(063-584-4300)
