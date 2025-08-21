시사 전체기사 [인사] 고용노동부 外 입력:2025-08-21 20:32 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 ◆고용노동부◎전보[과장급]△전주지청장 공영철◆경남대△학생처장·사회봉사센터소장·장애학생지원센터소장 정우창 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “저연차 봉급 6.8% 인상” 공무원 춤추게 만든 공문…알고보니 2 ‘차명 거래’ 이춘석 사임안 국회 통과…추미애 법사위원장 선출 3 ‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것” 4 [속보] 이 대통령 “남북대화로 北핵 폐기까지 나갈 것” 5 이 대통령, 23일부터 ‘3박6일’ 숨 가쁜 일·미 순방 해당분야별 기사 더보기 1 최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근” 2 “이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길 3 ‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다 4 “이코노미석 좁혀 만드는 프리미엄석” 논란 커진 대한항공 꼼수 5 더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 김건희 “한동훈 발언, 내가 한 말 아냐… 신평 왜 그러나” 2 ‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디 3 대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정” 4 ‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형 5 꺾인 줄 알았는데… 모레까지 불볕더위 지속 해당분야별 기사 더보기 1 [인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회” 2 무게만 672t…113년 교회 건물은 통째로 이사 중 3 트럼프, 반도체 기업 보조금 지원 대가로 삼성전자 지분 노린다 4 美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문 5 트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백 해당분야별 기사 더보기 1 “한국은 내 심장”…한국계가 한국서 만든 미드 ‘버터플라이’ 2 ‘소다팝’으로 빌보드 오른 빈스 “케데헌 반응, 이 정도일 줄이야” 3 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 4 20년 만에 9연패 충격…투타 붕괴 롯데, 가을 야구는? 5 더 강해진 안세영, 올림픽 제패한 파리서 세계선수권 2연패 겨냥 해당분야별 기사 더보기 1 아이스크림은 유통기한이 없다? …식품안전 ‘사각지대’ 혼란 2 강원도 홍천의 젖줄 따라 시원한 여름 여행… 천상 선녀가 시원한 폭포 타고 내려왔을까 3 전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려” 4 노는 것도 경제? 싸이 공연 한 번에 속초 매출 75억 ‘쑥’ 5 “초강력 식욕억제” 인플루언서가 먹던 약, 실체는 ‘불법광고’ 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “광복절 특사, 고뇌 어린 결정… 대통령 측근·선거사범 제외” 빌 게이츠 “北, 충분히 저소득 국가…원한다면 함께 할 수도” ‘보좌관 성추행’ 박완주 전 민주당 의원, 2심도 징역 1년 “저연차 봉급 6.8% 인상” 공무원 춤추게 만든 공문…알고보니 [인터뷰]존 볼턴 “트럼프, 나토 수준으로 韓 국방비 요구할 것…조선 협력은 진짜 기회” 최태원 “성과급 5000% 행복 아냐…근시안적 접근” 대학교 동아리방서 리튬이온 배터리 충전중 불…“열폭주 추정” 더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요