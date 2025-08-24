[가정예배 365-8월 24일] 절박한 기도자
찬송 : ‘너 예수께 조용히 나가’ 539장(통483)
신앙고백 : 사도신경
본문 : 사무엘상 1장 12~14절
말씀 : 하나님께 기도하는 것만큼 위대한 일은 없습니다. 천지를 창조한 하나님께 직접 요청할 수 있는 통로가 바로 기도이기 때문입니다. 오늘 본문에는 자신의 문제를 내려놓고 성전에 올라가 하나님께 기도한 한 여인이 나옵니다. 이 여인의 기도를 통해 기도자의 자세를 배워봅시다.
본문은 여호와 앞에 오래 기도하는 한 여인을 주목합니다. 한나는 자신의 문제가 너무나도 다급한 상황인 것으로 보입니다. 그렇기에 다른 사람을 통하지 않고 직접 하나님 앞에 나가 마음에 품은 걸 쏟아놓고 기도한 것입니다. 성전에 앉아 기도하던 한나는 입술만 움직이고 음성을 내진 않습니다.(12~13절) 속으로 통곡하며 기도하는 한나의 모습이 연상됩니다.
구약 시대 이스라엘 백성의 신앙생활은 제사장 의존적이었습니다. 신자들은 자신의 소원과 죄 문제를 제사장에게 내놓았습니다. 그럼에도 한나는 신약 시대에 모든 신자에게 주어진 큰 축복 중 하나인 개인 기도를 제사장을 통하지 않고 직접 성전에 나와 하나님 앞에서 기도한 것입니다. 우리는 개인 기도가 얼마나 큰 특권이며 대단한 축복인지를 기억해야 합니다. 만약 오늘날 한 성도가 기도실에 오래 앉아 소리 내지 않고 입술만 움직이며 하염없이 운다면 어떤 생각이 들까요. ‘주님도 ‘기도 외에는 이런 류가 나갈 수 없다’고 말씀했어. 나도 저렇게 간절하게 기도해봐야지’라며 기도에 대한 의지를 다질 이들이 꽤 될 것입니다.
그렇지만 한나가 한 기도는 당시 제사장 눈에 거슬리는 행위였습니다. 한나의 모습을 오래 지켜본 엘리 제사장은 그녀가 술에 취했다고 생각합니다. 구약 시대에선 개인에게 찾아오는 성령의 감동이 흔치 않았기 때문입니다. 그랬기에 성전에서 기도를 혼자 오래 한다는 건 쉬운 일이 아니었습니다. 이런 면에서 제사장 엘리의 오해와 책망은 당연한 반응이라 할 수 있습니다.
그럼에도 한나가 기도에 힘쓸 수 있던 건 하나님을 향한 믿음이 있었기 때문입니다. 엘리 제사장은 “네가 언제까지 취하여 있겠느냐 포도주를 끊으라”고 말합니다.(14절) 잘못된 시선과 싸늘한 반응 속에서도 한나가 기도한 건 정말 대단한 일입니다. 하나님 앞에 자유롭게 나아와 개인적으로 기도하는 것이 얼마나 큰 축복인가를 다시금 실감합니다. 왕 같은 제사장으로 일컬어지는 신약 시대 성도들은 이를 알고 기도에 더 힘써야 할 것입니다.
한나는 자신의 간절한 기도에 따른 첫 번째 반응에 실망할 수도 있었습니다. 그렇지만 한나는 오직 믿음으로 이를 극복한 여인으로 성경은 기록합니다. 사실 엘리 제사장이 한 말은 고통 속에 있는 한나를 너무나 비참하게 만들 수 있는 책망이었습니다. 그러나 하나님은 기도할 때 즉시 응답하시기보다는 기도하는 이의 믿음을 달아 본다는 걸 기억해야 합니다. 우리가 이 시험을 이겨낼 때 축복의 통로가 열립니다. 하나님은 언제나 우리에게 가장 좋은 것을 주시기 전에 반드시 확인하는 게 있습니다. 바로 우리의 진정한 믿음입니다.
기도 : 여호와 하나님, 주님 앞에 오래 기도하다 여러 오해와 책망을 받을지라도 큰 믿음을 품고 기도로 승리하는 삶을 사는 복된 성도가 되게 하소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
주기도문
이에스더 목사(요나3일영성원 원장)
