[교단 뉴스 브리핑] 예장통합 전남동부 4개 노회 세미나 外

예장통합 전남동부 4개 노회 세미나
대한예수교장로회(예장) 통합 총회(총회장 김영걸 목사) 산하 지역 노회가 연합해 생명 중심의 문명 전환과 창조 세계 돌봄을 위한 교회와 목회적 실천 방안을 모색한다. 순천노회(김명석 노회장) 순천남노회(전명기 노회장) 여수노회(박영호 노회장) 순서노회(구규승 노회장)는 다음 달 9일 오후 1시 30분 광양교회(윤태현 목사)에서 생명문명 생명목회를 위한 4개 노회 권역별 세미나를 개최한다. <한국기독공보>
기성 다음 달 14일 평신도주일
기독교대한성결교회 평신도부(부장 윤수현 목사)는 제34회 평신도주일을 맞아 다음 달부터 교단 소속 모든 교회에 평신도주일 포스터와 설교 동영상을 배포한다. 올해 평신도주일은 다음 달 14일로 주제는 ‘가라 함께 하리라’이다. 평신도주간 설교는 안성우 총회장과 이기용 부총회장이 맡을 계획이다. <한국성결신문>
예장백석 총회 앞두고 마지막 실행위
예장백석(총회장 이규환 목사)은 지난 11일 서울 서초구 총회회관에서 제47회기 마지막 실행위원회를 열고 신임 임원진 선출 결과와 주요 헌의안을 보고했다. 회의에서는 군선교위원회 가정·성폭력예방위원회 학원선교위원회 신설안과 함께 장애인 주일 제정, 기구개혁안 등이 상정됐다. 재정국은 현행 상회비 책정 방식의 비효율성을 지적하며 개편안을 제출했다. <기독교연합신문>
침례신문 창간 70주년 맞아
기독교한국침례회(총회장 이욥 목사) 침례신문(이사장 최종호 목사)이 20일 창간 70주년을 맞았다. 1955년 ‘침례회보’로 출발한 신문은 폐간과 복간을 거쳐 1977년 ‘침례회신문’ 1999년 ‘침례신문’으로 제호를 바꿔 오늘에 이르렀다. 최종호 이사장은 “침례신문은 교단의 건강한 목소리를 담아 성경적 진리를 수호하는 언론으로 사명을 이어가겠다”고 밝혔다. <침례신문>
