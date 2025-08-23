[가정예배 365-8월 23일] 완전한 거룩함
찬송 : ‘거룩 거룩 거룩 전능하신 주님’ 8장(통9)
신앙고백 : 사도신경
본문 : 요한계시록 4장 8~11절
말씀 : 하나님의 보좌 가운데와 보좌 주위에 앞뒤로 눈이 가득한 네 생물이 있습니다. 이는 로마제국의 핍박을 받는 교회를 향한 하나님의 메시지가 담긴 것입니다. 믿는 이들은 힘들 때 마음 가운데 사자의 형상이 살아나야 합니다. 모든 일에 조급해질 땐 송아지를 생각하면서 오래 견딜 각오를 해야 합니다. 또 무엇이 하나님의 뜻인지 혼란스러울 때는 지혜롭게 중심을 찾고 높이 나는 독수리처럼 먼 비전을 가져야 합니다.
사도 요한이 본 네 생물은 각각 여섯 날개와 그 안과 주위에 눈으로 가득한 모습입니다. 구약성경 이사야 6장에도 여섯 날개를 가진 그룹 천사를 묘사한 장면이 나옵니다. 두 날개로는 얼굴을, 또 다른 둘로는 발을 가리고 나머지 둘로는 날아다닌다고 합니다. 이는 천사라도 감히 그리스도의 영광을 목격할 수 없다는 것입니다. 그만큼 그리스도의 영광은 두렵고 놀랍다는 뜻이기도 합니다. 또 다른 의미로는 날개가 여섯 개가 있으니 두 개가 달린 것보다는 훨씬 더 빠르다는 걸 알 수 있습니다. 하나님의 말씀은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 빨리 이뤄진다는 약속의 말씀으로 해석할 수 있습니다. 어떤 경우에도 하나님을 의심하거나 낙심하지 말라는 뜻이 담겼습니다.
사도 요한이 본 네 생물은 밤낮으로 쉬지 않고 하나님을 찬양했습니다. 여기서 네 생물은 모든 피조물을 대표하는 상징적 존재입니다. 모든 피조물은 하나님의 거룩함을 찬양하도록 창조됐습니다. 죄가 들어오기 전에는 하나님의 창조와 그 능력을 찬양하는 것이 이들의 사명이었습니다.
네 생물이 찬양하는 것은 무엇일까요. 먼저 이들은 하나님의 거룩함을 찬양하며 “거룩하다 거룩하다 거룩하다”를 세 번이나 반복합니다.(8절) 이는 하나님의 완전한 거룩함을 나타내는 것입니다. 하나님은 본성 자체로 거룩한 분입니다.
본성이 거룩한 하나님은 그분을 믿는 자 역시 거룩하길 원하십니다. 하나님의 거룩은 하나님만 거룩한 것으로 끝나지 않습니다. 하나님께서는 고난을 사용해 믿는 자를 거룩하게 합니다. 고난은 우리를 거룩하게 만드는 과정 중 하나입니다. 성도는 환난을 당할 때 기도하는데 그 가운데서 하나님의 뜻을 발견합니다. 무죄한 가운데 이뤄지는 세상의 핍박은 결국 성도를 거룩하게 하는 과정 중 하나인 셈입니다. 이럴 경우 조금도 두려워할 필요가 없습니다.
여기서 네 생물이 하나님에 대해 “주 하나님 곧 전능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이”라고 찬양하는 걸 볼 수 있습니다. 하나님은 영원 전에도 계셨고 지금도 살아 계시며 앞으로 또 오실 분입니다. 하나님은 영원토록 절대적인 분이며 지금도 모든 것을 주관하고 훗날 반드시 심판할 분이라는 뜻입니다.
성도 여러분도 오늘 본문 속 이십사 장로들처럼 면류관을 벗어 보좌에 앉은 이에게 던지며 모든 영광을 주께 돌리는(10절) 귀한 가정이 되시길 바랍니다.
기도 : 주께서 약속한 말씀은 속히 이뤄질 것을 믿습니다. 하나님의 창조와 그 능력을 찬양하게 하소서. 믿는 자들이 거룩하게 되길 바라는 하나님의 뜻을 따라 살아가는 가족들 한 사람, 한 사람이 되게 하소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.
주기도문
이에스더 목사(요나3일영성원 원장)
