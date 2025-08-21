시사 전체기사

[포토] 금융권 공동채용 박람회

입력:2025-08-21 00:23
공유하기
글자 크기 조정

20일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 ‘2025 금융권 공동채용 박람회’ 하나은행 부스에 구직자들이 대기하고 있다. 권현구 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
꺾인 줄 알았는데… 모레까지 불볕더위 지속
더위에 강원 고성군 8개 해수욕장 연장 운영
공멸위기 속 석화업계, 뒤늦은 구조조정 시동
트럼프, 반도체 보조금 대가로 삼성전자 지분 노린다
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상사고’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
국민일보 신문구독