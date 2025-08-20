[알림] 2025 미래의학포럼 엽니다
비동물실험 신약 개발시대 전망과 과제
국민일보와 쿠키뉴스가 ‘비동물실험 신약 개발 시대: 전망과 과제’를 주제로 2025 미래의학포럼을 개최합니다.
최근 미국 식품의약국(FDA)이 신약 개발에 필요한 동물실험의 단계적 폐지를 선언하는 등 전 세계적으로 의약품 개발의 패러다임이 바뀌고 있습니다. 새로운 흐름에 맞춰 ‘미니 장기’로 불리는 줄기세포 기반의 오가노이드, 인체 모사 칩, 인공지능(AI)을 활용한 컴퓨터 모델링 등 다양한 동물실험 대체 기술들이 개발되고 있습니다.
미래의학포럼은 이런 신약 개발의 국내외 환경 변화와 산업계에 미치는 영향, 제도적 대응 방향을 모색하고 주목받는 대체 기술의 가능성과 한계를 짚어보는 자리가 될 것입니다. 정윤택 제약산업전략연구원장의 기조 강연과 유종만 오가노이드사이언스 대표, 송상옥 스탠다임 대표, 우선욱 식품의약품안전처 비임상자원연구과장의 주제 발표에 이어 이장익 서울대 약대 교수가 좌장을 맡아 패널 토론을 진행합니다. 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.
◇일시 : 2025년 8월 21일 오전 9시~낮 12시
◇장소 : 서울 여의도 국민일보빌딩 12층 컨벤션홀
◇문의 : 02-852-5182
