시사 전체기사

[알림] 2025 미래의학포럼 엽니다

입력:2025-08-20 18:50
공유하기
글자 크기 조정

비동물실험 신약 개발시대 전망과 과제


국민일보와 쿠키뉴스가 ‘비동물실험 신약 개발 시대: 전망과 과제’를 주제로 2025 미래의학포럼을 개최합니다.

최근 미국 식품의약국(FDA)이 신약 개발에 필요한 동물실험의 단계적 폐지를 선언하는 등 전 세계적으로 의약품 개발의 패러다임이 바뀌고 있습니다. 새로운 흐름에 맞춰 ‘미니 장기’로 불리는 줄기세포 기반의 오가노이드, 인체 모사 칩, 인공지능(AI)을 활용한 컴퓨터 모델링 등 다양한 동물실험 대체 기술들이 개발되고 있습니다.


미래의학포럼은 이런 신약 개발의 국내외 환경 변화와 산업계에 미치는 영향, 제도적 대응 방향을 모색하고 주목받는 대체 기술의 가능성과 한계를 짚어보는 자리가 될 것입니다. 정윤택 제약산업전략연구원장의 기조 강연과 유종만 오가노이드사이언스 대표, 송상옥 스탠다임 대표, 우선욱 식품의약품안전처 비임상자원연구과장의 주제 발표에 이어 이장익 서울대 약대 교수가 좌장을 맡아 패널 토론을 진행합니다. 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드립니다.

◇일시 : 2025년 8월 21일 오전 9시~낮 12시
◇장소 : 서울 여의도 국민일보빌딩 12층 컨벤션홀
◇문의 : 02-852-5182

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“경찰 간부가 이래도 되나?”…전 연인 직장 찾아가 난동
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
실종됐던 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
‘아이유’ 결혼식장…“백일홍 만개하자 연인·관광객들로 북적”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
美서 발견된 ‘형광 파랑’ 속살 멧돼지…‘이것’ 때문
“가을에 따뜻함을…” 어느 양말 가게 사장님의 선행[아살세]
‘尹 버티기’ 영상 공개되나…민주당 “자료 제출 요구”
국민일보 신문구독