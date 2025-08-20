시사 전체기사

[포토] 군집드론 공격 대응 훈련

입력:2025-08-20 18:48
공유하기
글자 크기 조정

군 장병들이 20일 울산항 5부두 일대에서 실시된 '사이버 위기대응과 연계한 울산항 통합 방호훈련'에서 군집드론 공격에 대응하는 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
尹, ‘체포 시도’ 김건희특검 고발…‘尹 속옷 저항’ 영상 공개 논란도
노는 것도 경제? 싸이 공연 한 번에 속초 매출 75억 ‘쑥’
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상사고’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
실종됐던 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 숨진 채 발견
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
‘아이유’ 결혼식장…“백일홍 만개하자 연인·관광객들로 북적”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
UAE 적자에 체코는 불공정 협정… K원전 밑지는 장사였나
국민일보 신문구독