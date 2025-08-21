목표량·협상시한 못박은 정부… 산단별 통폐합 논의 불붙을 듯

연내 사업재편 계획 제출 협약

정부 구체적 지원 방안은 안 내놔

업계 “공정거래법 예외 안 되면

연말까지 눈치싸움만 벌일 수도”

김정관(왼쪽 네 번째) 산업통상자원부 장관이 20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 ‘석유화학산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율 협약식’에서 발언하고 있다. 김 장관은 선 자구노력, 후 정부 지원 방침을 강조했다. 연합뉴스

정부가 20일 장기불황에 빠진 석유화학업계에 ‘나프타분해시설(NCC) 최대 370만t 감축’이라는 목표치를 제시하면서 업계는 올 연말까지 대규모 구조개편과 기업 간 협상이라는 숙제를 떠안게 됐다. 업계 내부에 ‘이대로는 공멸한다’는 위기감이 팽배한 만큼 대산 여수 울산 등 주요 산업단지별로 통폐합 논의가 본격화할 것으로 전망된다. 다만 이번 대책에는 공정거래법 예외 적용 등 업계가 요구해 온 지원 방안이 빠져 있어 실질적인 결과물을 내는 데 한계가 있다는 지적이 나온다.



국내 주요 10개 석화업체는 이날 270만~370만t 규모의 NCC 감축을 목표로 연내에 구체적인 사업재편 계획을 제출하는 내용의 협약을 체결했다. 정부가 ‘사즉생의 각오’를 요구하며 목표량과 협상 시한까지 정한 만큼 그간 지지부진했던 업체 간 구조조정 논의도 굴러갈 수밖에 없는 상황이 됐다.



정부 목표치는 대형 NCC 3기를 줄이는 것과 비슷한 수준이다. 전체 생산능력의 18~25%에 해당한다. 업계는 석유화학기업들이 설비를 공동 운영하는 수평적 통합, 정유·석유화학업체 간 설비를 통합하는 수직적 통합, 중복사업 통폐합과 인수합병(M&A) 등을 구조조정 시나리오로 예상하고 있다.





대산 산단의 경우 그간 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크, 울산 산단에서는 SK지오센트릭과 대한유화 간 설비 통합 논의가 흘러나왔다. 관건은 여수 산단이다. 여수 산단의 에틸렌 생산능력은 연간 627만t으로 대산(478만t) 울산(176만t)과 규모 차이가 크다. 여수에선 2022년부터 NCC 2공장 매각을 추진했던 LG화학, 최근 공동대주주 간 갈등을 겪었던 여천NCC 등에서 고강도 구조조정이 추진될 수 있다는 예측이 나온다.



다만 정부가 구체적인 지원 방안을 내놓지 않은 데 대한 토로 목소리도 나온다. 업계는 특히 담합이나 독과점 규제 등 현행 공정거래법에 대한 예외 적용이 없다면 기업 간 논의가 탄력을 받기 어려울 거라고 주장한다. 업계 관계자는 “(공정거래법과 관련해) 정부가 상황을 봐줄 거라는 것은 기업의 희망사항”이라며 “기업이 알아서 잘하라는 메시지에 그친다면 연말까지 눈치싸움만 벌어지지 않을까 우려된다”고 말했다. 석유화학산업은 기업이 워낙 다양하고 이해관계도 서로 달라 ‘자율적 협상’을 독려하는 것만으로는 한계가 뚜렷하다는 지적도 나온다.



황용식 세종대 경영학부 교수는 “과거 한진해운의 경우에도 위기를 제대로 돕지 않아 알짜 기업을 놓쳤다”며 “한국의 기간산업인 석유화학에서 같은 일이 반복되지 않도록 (정부의) 더 적극적인 개입이 필요한 때”라고 강조했다.



석유화학업계는 이날 협약식에서도 공정거래법이 자율적 구조조정의 걸림돌이 된다고 지적하고 동시에 전기료 감면, 보조금 지급, 중국산 제품에 대한 관세 등이 필요하다고 건의한 것으로 전해졌다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



