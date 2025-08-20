시사 전체기사

[포토] 도심에 찾아드는 가을

입력:2025-08-20 18:55
절기상 날씨가 신선해진다는 처서를 이틀 앞둔 20일 인천 동구 화수동 주택가에서 주민들이 빨갛게 익은 고추를 말리고 있다. 연합뉴스

