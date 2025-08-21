시사 전체기사

BBQ “미국 프랜차이즈 브랜드 180위 선정”

입력:2025-08-21 00:28
공유하기
글자 크기 조정

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 미국 외식업 전문지 ‘네이션스 레스토랑 뉴스’가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 톱 500’(사진)에 선정됐다고 20일 밝혔다. BBQ는 180위에 올랐다.

BBQ는 2021년 처음 376위로 톱500에 진입한 이후 4년 연속 이름을 올렸다. 네이션스 레스토랑 뉴스는 미국에서 각 브랜드의 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합적으로 분석해 순위를 매긴다. 미국 외식업계 전반에서 공신력 있는 브랜드 지표 중 하나로 꼽힌다.

BBQ 관계자는 “세계 외식 산업의 중심인 미국에서 BBQ의 비즈니스 모델과 브랜드 철학, 그리고 맛이 통하고 있다는 걸 보여주는 것으로 매우 의미 있는 성과”라며 “글로벌 시장 경쟁력을 바탕으로 K푸드를 대표하는 외식 브랜드로 성장할 것”이라고 말했다.

김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김성훈 기자
온라인뉴스부
김성훈 기자
2094
가슴 속 훈훈함을 지키겠습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘잘 나가던 K푸드도…’ 관세 앞에서 꺾였다
‘음주 뺑소니’ 김호중 이감된 국내 유일 ‘민영 교도소’는 어디
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
꺾인 줄 알았는데… 모레까지 불볕더위 지속
더위에 강원 고성군 8개 해수욕장 연장 운영
공멸위기 속 석화업계, 뒤늦은 구조조정 시동
트럼프, 반도체 보조금 대가로 삼성전자 지분 노린다
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상사고’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
국민일보 신문구독