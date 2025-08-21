BBQ “미국 프랜차이즈 브랜드 180위 선정”
치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 미국 외식업 전문지 ‘네이션스 레스토랑 뉴스’가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 톱 500’(사진)에 선정됐다고 20일 밝혔다. BBQ는 180위에 올랐다.
BBQ는 2021년 처음 376위로 톱500에 진입한 이후 4년 연속 이름을 올렸다. 네이션스 레스토랑 뉴스는 미국에서 각 브랜드의 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합적으로 분석해 순위를 매긴다. 미국 외식업계 전반에서 공신력 있는 브랜드 지표 중 하나로 꼽힌다.
BBQ 관계자는 “세계 외식 산업의 중심인 미국에서 BBQ의 비즈니스 모델과 브랜드 철학, 그리고 맛이 통하고 있다는 걸 보여주는 것으로 매우 의미 있는 성과”라며 “글로벌 시장 경쟁력을 바탕으로 K푸드를 대표하는 외식 브랜드로 성장할 것”이라고 말했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
