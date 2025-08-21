일단 넣고 보는 수도권 청약… 분양시장 양극화 심화
서울 ‘로또’ 기대감·지방 ‘실수요’
“도심 희소성에 서울 더 몰릴 것”
재건축·재개발에 따른 아파트 청약시장에서 수도권과 비수도권 경쟁률 격차가 크게 벌어졌다. 수도권 주요 입지들은 ‘로또 청약’ 시세차익 기대감에 예비청약자들의 수요가 쏠리고 있다. 반면 지방은 인구감소와 부동산 및 경기 침체가 지속되면서 특정 지역에서만 실수요 위주로 청약이 이뤄지고 있다.
분양평가 전문회사 리얼하우스는 20일 올해 7월까지 수도권 정비사업지 1592가구 모집에 총 7만4078명이 신청해 평균 46.53 대 1 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 반면 비수도권 정비사업 청약 경쟁률은 평균 7.27 대 1로 수도권 6분의 1 수준에 그쳤다. 한국부동산원 청약홈 자료를 분석할 결과다.
지난해와 비교하면 격차 심화가 현저하다. 수도권은 지난해 정비사업 경쟁률이 47.57 대 1로 올해와 비슷한 수준이지만, 비수도권은 33.67 대 1이었다. 올해 비수도권 평균 경쟁률은 지난해 4분의 1로 수준으로 급락한 것이다.
수도권 정비사업은 ‘로또 청약’으로 인식되며 청약자들이 몰렸다. 서울 강남권 재건축·재개발을 중심으로 한 분양가상한제 적용은 시세 차익에 대한 기대감으로 연결되고 경쟁률을 높였다. 지방은 그러나 투자보다 실거주 수요로 나타나는 양상이 뚜렷해진 것으로 분석된다.
김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “(수도권은) 신규택지 공급이 거의 막힌 상황에서 정비사업이 청약시장의 핵심 공급 축으로 자리매김했다”며 “로또 효과와 도심 입지 희소성이 겹치면서 수요 쏠림은 앞으로도 심화할 것”이라고 전망했다. 올해 서울에서 공급된 민간 아파트 일반분양 물량 중에는 정비사업 물량이 68%를 차지했다.
수도권의 단지별 경쟁률을 봐도 이런 흐름이 확인된다. 올해 1순위 청약에서 세 자릿수 높은 경쟁률을 보인 4개 단지 중 절반이 정비사업지였다. 서울 서초구 방배6구역을 재개발한 ‘래미안 원페를라’는 1순위 청약 결과, 268가구 모집에 총 4만635개의 청약통장이 몰려 평균 경쟁률 151.6 대 1을 기록했다. 이 단지는 올해 첫 강남권 분양이자 분양가상한제 단지다. 시세차익 7억원이 기대됐다. 6·27 대출규제를 피한 서울 영등포1-13구역 정비사업 ‘리버센트 푸르지오 위브’는 83가구 모집에 총 1만5882건이 접수돼 평균 191.3 대 1의 경쟁률을 보였다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
