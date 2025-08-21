“이대로면 3년 내 50%가 도산”… 살 것인가, 사라질까 갈림길
벼랑끝 석화업계 얼마나 어렵나
“석유화학산업은 사는 길을 선택할 것인가, 역사의 뒤안길로 사라져갈 것인가 갈림길에 서 있습니다.”
김정관 산업통상자원부 장관은 20일 서울 대한상공회의소에서 열린 ‘석유화학산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율협약식’에 참석해 “살고자 한다면 그 길은 구조 개편뿐이고 주어진 시간은 얼마 없다”며 이같이 말했다. 공멸 위기에 몰린 석유화학산업이 생존하기 위해서는 구조조정이 시급하다는 점을 강조한 것이다.
석유화학산업은 조선, 철강 등과 함께 한국 산업화를 이끈 주역이었다. 2021년 기준 한국의 에틸렌 생산 능력은 연간 1270만t으로 미국과 중국, 사우디아라비아에 이어 세계 4위에 자리했다. 수익도 상당했다. 국내 석유화학 ‘빅4’인 롯데케미칼 LG화학 한화솔루션 금호석유화학이 2021년 총 9조원 규모 영업이익을 거둘 정도였다.
하지만 중국발 공급과잉과 글로벌 수요 둔화 등 악재가 겹치며 상황이 급반전했다. 특히 중국이 에틸렌 생산 설비를 기하급수적으로 늘리면서 자급률을 높인 영향이 컸다. 중국은 최근 3년간 에틸렌 2500만t 규모 설비를 증설했는데, 이는 한국 연간 생산능력의 2배에 달하는 수준이다. 중국은 이에 더해 2027년까지 1500만t 규모의 설비를 추가로 지을 예정이다.
과거 중국은 한국 기업의 최대 수출국이었다. 하지만 중국 내 자급률이 높아지면서 국내 기업의 중국 수출 비중은 2020년 42.9%에서 2023년 36.3%로 급하강했다. 설상가상으로 중국발 밀어내기 물량이 풀리면서 한국 기업의 입지는 더욱 위태로워졌다.
국내 기업들은 국내외 주요 공장을 팔고, 공장 가동률을 낮추는 등의 ‘버티기’에 나섰다. 하지만 상황은 더욱 악화돼 빅4 업체의 지난해 영업 손실은 8784억원에 달했다. 올해는 손실 폭이 더 커지는 상황이다. 한화그룹과 DL그룹이 합작해 설립한 에틸렌 생산 3위 업체 여천NCC는 누적된 적자에 최근 부도 위기에 몰리기도 했다. 전략컨설팅 회사 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 “지금과 같은 불황이 계속되면 3년 내 국내 석화기업의 약 50%가 도산할 것”이라는 전망도 내놨다.
이에 업계에선 산업구조 개편 필요성이 거듭 제기돼 왔다. 재계 순위 10대 그룹 중 6곳은 석유화학기업을 주요 계열사로 두고 있는데, 공장이 멈추거나 부도가 날 경우 파장이 걷잡을 수 없이 커질 것이라는 우려가 나왔다. 여수 대산 울산 등 지역 경제 전반에 미칠 영향을 고려해야 한다는 목소리도 컸다.
