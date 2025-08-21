반도체·조방원 동반 급락… 한국 증시, 기댈 곳이 없다

AI 거품론에 원전 계약 논란 겹쳐

코스피 3100선 가까스로 사수

외국인 투자자, 8월 순매도 전환



인공지능(AI) 거품론과 체코 원전 불공정 계약 논란으로 한국 주식 상승을 이끌어 온 반도체·조선 방산 원전주가 동반 하락했다. 코스피는 장중 2% 넘게 떨어지며 약 한 달 반 만에 3100 아래로 떨어졌지만 기관 투자자의 ‘나 홀로 순매수’에 3100선을 간신히 사수했다.



20일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3130.09에 장을 마감했다. 개인과 외국인 투자자의 순매도에 장중 2%대 하락하면서 지난달 8일 이후 약 한 달 반 만에 지수가 3100선 아래로 떨어졌지만 오후 들어 기관의 순매수 규모가 커지면서 낙폭이 줄었다. 기관은 이날 한국 주식 5163억원어치를 사들였고 개인과 외국인은 각각 3927억원, 2326억원어치를 내다 팔았다. 지난 6·7월 한국 주식을 8조원 넘게 사들이며 지수 상승을 이끌었던 외국인은 8월 들어 순매도(누적 약 6000억원)로 전환했다.



종목별로 보면 한전기술(-3.65%) 두산에너빌리티(-3.53%) 우리기술(-3.03%) 등 원전과 전력 기기 업종이 일제히 하락했다. 한국수력원자력과 한국전력이 체코 두코바니 원전 수주 과정에서 미국 웨스팅하우스와 맺은 합의 내용에 한수원의 향후 진출 지역을 제한하는 등의 독소조항이 담겼다는 평가가 나온 것이 영향을 미쳤다.



미국에서 재점화된 AI 산업 거품론의 영향으로 반도체주도 약세를 보였다. AI 열풍을 일으킨 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 “투자자들이 AI에 과도하게 흥분해 있다. AI 기업의 가치는 통제 불능 수준”이라고 발언한 것이 발단이 됐다. 이에 간밤 뉴욕증시에서 AI 투매 현상이 발생하면서 기술주 중심의 나스닥지수가 1.46% 하락했다. 이 여파로 코스피에서도 SK하이닉스(-2.85%) 한미반도체(-3.11%) 등이 떨어졌다. 다만 삼성전자는 미국 정부가 이 회사 지분을 확보할 수 있다는 보도가 나오면서 0.71% 상승 마감했다.



이창용 한국은행 총재가 스테이블 코인 발행과 관련해 은행 중심으로 허용해야 한다는 입장을 거듭 밝히면서 카카오페이(-4.74%) LG씨엔에스(-3.52%) 등의 주가도 급락했다.



이재명정부의 자본시장 활성화 정책에 대한 기대감이 약화된 것도 투자 심리에 악영향을 끼쳤다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 전날 국회에서 국내 증시의 주가순자산비율(PBR) 질문에 “10 정도”라고 답해 논란에 휩싸였다. 현재 코스피 PBR은 약 1배 정도다. 금리 인하 시기 등 글로벌 대외 여건이 불확실한 것도 증시 불안의 한 요인이다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



