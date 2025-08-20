꺾인 줄 알았는데… 모레까지 불볕더위 지속
‘푄 현상’에 강원영동 등 찜통더위
서울·인천·제주 전국 곳곳 열대야
전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 21일에도 무더위가 이어질 전망이다. 절기상 더위가 물러간다는 의미인 처서(23일)까지도 35도 안팎의 불볕더위가 이어질 것으로 기상청은 내다봤다.
20일 기상청에 따르면 21일 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~35도로 예보됐다. 지난주까지 집중호우가 내렸지만 이번주 들어 전국적으로 극심한 무더위가 이어지고 있다. 한반도가 북태평양고기압의 가장자리에 들면서 고온다습한 남서풍이 유입되고 있기 때문이다.
특히 남서풍이 백두대간을 넘으며 발생하는 ‘푄 현상’으로 인해 강원영동과 경북 등에선 더위가 더 강화되는 모습이다. 기상청 관계자는 “북태평양고기압 중심의 기압계가 유지되면서 열이 계속 축적되고 있는 상황”이라며 “폭염특보도 중부지방 등으로 계속 강화될 가능성이 크다”고 말했다.
21일 일부 지역에선 소나기가 내릴 가능성이 있다고 기상청은 밝혔다. 예상 강수량은 광주·전남과 부산·울산·경남 지역 5~60㎜, 수도권과 강원북부내륙·산지 및 대구·경북남부내륙은 5~40㎜가량이다.
폭염이 지속되면서 전국 곳곳에서 열대야도 나타나고 있다. 제주 서귀포에선 8월 들어 지난 10일을 제외하고 모두 열대야가 발생했다. 특히 지난 11~19일에는 9일 연속 열대야가 이어졌다. 서울과 인천에서도 지난 15일부터 닷새째 열대야가 관측됐다. 폭염과 열대야는 당분간 계속될 전망이다. 기상청 중기 전망에 따르면 23~24일 아침 최저기온은 22~28도, 낮 최고기온은 31~36도로 예보됐다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사