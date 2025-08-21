[금융뒷담] ‘코스피 PBR’ 모르는 경제수장… 금투업계 술렁·개미들은 분통
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 코스피 주가순자산비율(PBR)을 “10 정도”라고 답한 후 금융투자업계와 투자자들이 술렁이고 있다. ‘코스피 5000’을 목표로 하는 현 정부 경제수장이 핵심 증시 지표도 제대로 알지 못한다는 비판이 커지고 있다.
구 부총리는 19일 국회 기획재정위원회 전체회의에서 이소영 더불어민주당 의원이 “우리 코스피 PBR이 얼마인지 아느냐”는 질문에 “10 정도 안 되느냐”고 답했다. 현재 코스피 PBR은 1배 수준이다. PBR 10이 된다면 코스피는 3만이 넘어가게 되는 것으로 현실과 괴리가 크다.
금투업계에서는 당혹스럽다는 반응이다. 미래에셋증권 애널리스트 출신 이광수 ‘광수네 복덕방’ 대표는 “이재명 대통령은 후보 시절부터 PBR이 낮아 개선이 필요하다는 취지의 발언을 해왔다”며 “구 부총리는 대통령의 국정 방향을 정확하게 이해하지 못하고 있는 것 같다. 이 발언으로 정책 불확실성이 확대됐다”고 평가했다.
이 대통령은 후보 시절인 지난 4월 서울 여의도 금융투자협회 정책간담회에서 “PBR 0.1, 0.2인 회사들의 주식이 왜 있느냐”라며 “적대적 인수합병을 하든지 해서 청산해야 한다”고 말했다. 전 정부가 추진한 ‘밸류업 정책’도 저(低) PBR 기업을 끌어 올리는 것이 핵심이었다.
구 부총리 답변이 정책 신뢰성을 훼손시켰다는 지적도 나온다. 한 자산운용사 대표는 “구 부총리는 PBR이 뭔지 모를 가능성이 커 보인다”라며 “자본시장에 대한 지식이 없다는 것이 드러나면서 정부 정책에 대한 신뢰성이 떨어졌다”고 말했다.
개인 투자자들도 SNS를 중심으로 비슷한 반응이다. 한 투자자는 구 부총리 부동산 내역을 공유하면서 “강남 부동산 투자로 큰 돈을 번 사람이기에 주식을 모르는 것은 당연해 보인다”며 “구 부총리 때문에 코스피 탈출이 다시 지능순이 됐다”고 비꼬았다.
