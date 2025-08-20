중국-인도, 국경 충돌 5년 만에 관계 개선 합의
국경 무역·직항 여객기 운항 재개
모디 만난 왕이 “적 아닌 동반자”
중국과 인도가 2020년 국경 지대에서 유혈 충돌을 빚은 지 5년 만에 관계 개선에 합의했다. 오랜 국경 분쟁으로 전쟁까지 치른 앙숙이지만 미국발 관세전쟁 앞에서 손을 잡았다는 분석이 나온다.
20일 중국 관영 신화통신과 로이터통신 등에 따르면 중국과 인도는 국경 무역 재개와 무역·투자 촉진에 합의했다. 양국의 국경 무역은 2020년 인도 북부 라다크 인근 국경에서 무력 충돌로 양국 군인 20여명이 숨진 후 중단됐다. 양국은 월 500여편에 달하던 직항 여객기 운항도 5년 만에 재개하고 상호 관광객과 기업인, 언론인, 기타 방문객들에 대한 비자 발급도 용이하게 하기로 했다.
나렌드라 모디 인도 총리는 전날 뉴델리에서 왕이 중국 외교부장과 만나 “지난해 10월 러시아 카잔에서 시진핑 중국 국가주석과 회담한 이후 양국 관계가 지속적·긍정적으로 진전됐다”며 “양국 간의 안정적이고 예측 가능하며 건설적인 관계는 지역 및 세계 평화와 번영에 크게 기여할 것”이라고 말했다.
왕 부장은 회담 직후 “양국이 다자주의 견지, 세계적 도전에 대한 공동 대응, 일방적 괴롭힘에 대한 반대 등에 합의했다”면서 국경 문제에서도 평화·안정 유지 등 새로운 공감대를 이뤘다고 설명했다. 이어 “양국은 서로 적이 아닌 동반자”라며 “국경 분쟁이 양국 관계 전반에 영향을 미치게 해선 안 된다”고 강조했다.
중국과 인도는 1962년 국경 문제로 전쟁까지 치렀지만, 국경선을 확정하지 못한 채 3488㎞ 길이의 실질 통제선(LA C)을 사이에 두고 대치하고 있다. 로이터는 양국이 국경 문제에선 돌파구를 마련하지 못한 것으로 보인다고 짚었다.
인도는 이달 초 미국으로부터 25% 상호관세를 부과받은 데 이어 러시아산 석유 수입에 대한 제재로 오는 27일부터 25%의 추가 관세까지 적용받는다. 중국은 미국의 고율관세에 희토류 수출 통제 등으로 맞서다 휴전에 합의하고 협상 중이다. 타임스오브인디아는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 의도치 않게 인도와 중국 관계에 해빙의 여지를 줬다”고 평가했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사