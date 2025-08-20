김여정 “한국은 외교 상대 될 수 없다”
李정부 실명 거론, 비난 수위 높아져
대통령실 “진정성 왜곡” 첫 유감 표명
김여정(사진) 북한 노동당 부부장이 20일 이재명 대통령 실명을 거론하며 “한국은 외교 상대가 될 수 없다”고 밝혔다. 정부는 처음으로 유감을 표명하며 맞대응했지만 김 부부장 발언 자체는 진의를 들여다볼 필요가 있다고 평가했다.
김 부부장은 대외 선전 매체 조선중앙통신을 통해 보도된 외무성 국장 협의회 발언에서 “보수 간판을 달든, 민주 감투를 쓰든 우리 공화국에 대한 한국의 대결 야망은 추호도 변함이 없이 대물림해 왔다”며 “리재명은 이러한 역사의 흐름을 바꿔놓을 위인이 아니다”고 말했다. 이 대통령이 지난 18일 을지국무회의에서 “작은 실천이 조약돌처럼 쌓이면 상호 간 신뢰가 회복될 것”이라고 말한 데 대해서도 “조항 조항이 망상이고 개꿈”이라고 힐난했다.
김 부부장은 한·미 연합훈련인 ‘을지자유의방패’(UFS·을지프리덤실드)를 ‘무모한 침략전쟁연습’으로 규정하고 “리재명 정권은 ‘방어적 훈련’이라는 전임자들의 타령을 그대로 외워대고 있다”고 주장했다. 특히 “이번 합동 군사연습에서 우리의 핵 및 미사일 능력을 조기에 제거하고 공화국 영내로 공격을 확대하는 새 연합작전계획(작계 5022)을 검토하고 있다는 사실에 주목해야 한다”고 강조했다. ‘작계 5022’는 기존보다 고도화한 북한의 핵·미사일 능력에 대한 대응 계획을 보완한 것으로 북한의 핵무기를 현실적 위협으로 인정하고 수립된 것으로 전해졌다.
대통령실은 “북 당국자가 우리의 진정성 있는 노력을 왜곡해 표현하는 것은 유감”이라며 공식 대응했다. 김 부부장이 최근 20여일 사이 세 차례나 쏟아낸 대남 비난 발언에 대한 첫 유감 표명이다. 대통령실은 그러나 북한의 진의가 완전한 적의에 기인한 것은 아니라고 해석했다. 대통령실 핵심 관계자는 “북측의 메시지를 문자 그대로 해석하면 안 된다”면서 “이번 메시지는 남북 대화의 전제조건은 한·미 연합훈련 중단이라는 점을 격렬한 언어로 발표한 것”이라고 말했다.
김 부부장의 이번 발언은 이 대통령과 외교·안보 부처 장관의 실명까지 거론하며 이전보다 수위가 세졌다는 평가다. 정부는 오는 25일 한·미 정상회담을 겨냥해 한·미 연합훈련 중단 등 자신들의 요구를 부각하려는 의도가 깔린 것으로 본다. 김정은 국무위원장 역시 지난 18일 신형 구축함 ‘최현호’ 시찰 현장에서 한·미 연합훈련을 비난했다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한은 남한의 유화책이 한·미의 군사적 위협이란 본질을 가린다고 생각하고 있다”고 말했다.
박준상 이동환 기자 junwith@kmib.co.kr
