청도 열차사고 근로자들, 계약 외 추가작업 투입됐다가 참변

코레일, 하청업체에 별도 업무 지시

직원들 다른 지역서 급하게 불려와

열차 블랙박스 분석 등 수사 본격화

경북 청도 열차사고 합동감식팀원들이 20일 ‘사고 지점’이라고 적힌 경부선 철로에서 침목 간 거리를 재며 현장을 조사하고 있다. 합동감식반은 사고 열차 급제동과 경적 여부, 현장 작업자들의 당시 상황 등을 확인했다. 연합뉴스

경북 청도 무궁화호 열차 사고로 숨지거나 부상을 당한 하청업체 근로자 6명이 당초 코레일 측과 맺은 계약업무 외 추가로 지시된 작업에 급하게 투입됐다가 변을 당한 것으로 드러났다. 안전점검을 맡은 하청업체는 기존에 정해진 업무에다 계획에도 없던 지시까지 서둘러 수행해야 하는 입장에 놓였던 까닭에 급조된 안전 대책에만 의지한 채 직원들을 현장에 투입한 것으로 나타났다.



20일 코레일 등에 따르면 열차 사고를 당한 근로자들이 속한 안전점검 업체는 지난 5월 코레일과 경부선 철도 주변 교량·터널 점검을 위한 용역계약을 체결하고 관련 업무를 수행해 왔다. 하지만 최근 내린 폭우 피해 등을 이유로 코레일 측이 2~3주 전 이 업체에 당초 계약에는 없던 철도 주변 사면 점검을 지시한 것으로 전해졌다. 이에 해당 업체는 현장 안전관리를 담당할 인원들을 급하게 섭외하고, 다른 지역에서 터널·교량 점검 업무를 하던 직원들을 불러 현장에 투입한 것으로 파악됐다.



사고 수사도 본격화하고 있다. 국토교통부 항공철도사고조사위원회는 이날 사고 현장에서 대구지검과 경북경찰청, 고용노동부, 안전관리공단 등과 합동감식에 나섰다.



합동감식반은 안전 매뉴얼 준수 여부, 사고현장 주변 여건, 풀숲이 우거진 커브 구간을 지나는 기관사가 근로자들을 발견하지 못했을 가능성 등을 조사했다. 사고 열차 급제동과 경적 여부, 현장 작업자들의 당시 상황 등도 확인한 것으로 전해졌다. 또 사고 열차에 부착된 블랙박스와 현장 주변에 설치된 CCTV 영상 등을 확보해 사고 직전 상황을 규명할 예정이다.



경북경찰청 수사전담팀장을 맡고 있는 안중만 형사기동대장은 합동감식 후 가진 인터뷰에서 “곡선코스가 많았고 육안으로 보기에 (식별이) 용이하지 않았다”면서 “사고 철로 공간이 넉넉하지는 않았으나 열차가 온다고 예측했다면 피해자들이 충분히 대피할 수 있는 여지가 있었다”고 설명했다. 또 “작업을 하던 피해자 7명 중 4명이 열차접근경보 앱을 갖고 있는 것으로 확인했고, 작동된 것으로 예측하고 있다”며 “사고 열차 블랙박스를 입수해 분석하고 있으며 사고 기관사를 조사할 예정”이라고 말했다.



노동부도 산업안전보건법 및 중대재해처벌법(중처법) 위반 여부 등을 엄정 수사하고 특별근로감독도 실시할 예정이다. 코레일도 작업협의서와 작업계획서, 열차운행협의서, CCTV 내용 등을 토대로 규정 준수 여부를 점검하는 한편 사고 열차 기관사의 과속 여부 등을 자체 조사하고 있다.



청도=김재산 기자



GoodNews paper ⓒ 경북 청도 무궁화호 열차 사고로 숨지거나 부상을 당한 하청업체 근로자 6명이 당초 코레일 측과 맺은 계약업무 외 추가로 지시된 작업에 급하게 투입됐다가 변을 당한 것으로 드러났다. 안전점검을 맡은 하청업체는 기존에 정해진 업무에다 계획에도 없던 지시까지 서둘러 수행해야 하는 입장에 놓였던 까닭에 급조된 안전 대책에만 의지한 채 직원들을 현장에 투입한 것으로 나타났다.20일 코레일 등에 따르면 열차 사고를 당한 근로자들이 속한 안전점검 업체는 지난 5월 코레일과 경부선 철도 주변 교량·터널 점검을 위한 용역계약을 체결하고 관련 업무를 수행해 왔다. 하지만 최근 내린 폭우 피해 등을 이유로 코레일 측이 2~3주 전 이 업체에 당초 계약에는 없던 철도 주변 사면 점검을 지시한 것으로 전해졌다. 이에 해당 업체는 현장 안전관리를 담당할 인원들을 급하게 섭외하고, 다른 지역에서 터널·교량 점검 업무를 하던 직원들을 불러 현장에 투입한 것으로 파악됐다.사고 수사도 본격화하고 있다. 국토교통부 항공철도사고조사위원회는 이날 사고 현장에서 대구지검과 경북경찰청, 고용노동부, 안전관리공단 등과 합동감식에 나섰다.합동감식반은 안전 매뉴얼 준수 여부, 사고현장 주변 여건, 풀숲이 우거진 커브 구간을 지나는 기관사가 근로자들을 발견하지 못했을 가능성 등을 조사했다. 사고 열차 급제동과 경적 여부, 현장 작업자들의 당시 상황 등도 확인한 것으로 전해졌다. 또 사고 열차에 부착된 블랙박스와 현장 주변에 설치된 CCTV 영상 등을 확보해 사고 직전 상황을 규명할 예정이다.경북경찰청 수사전담팀장을 맡고 있는 안중만 형사기동대장은 합동감식 후 가진 인터뷰에서 “곡선코스가 많았고 육안으로 보기에 (식별이) 용이하지 않았다”면서 “사고 철로 공간이 넉넉하지는 않았으나 열차가 온다고 예측했다면 피해자들이 충분히 대피할 수 있는 여지가 있었다”고 설명했다. 또 “작업을 하던 피해자 7명 중 4명이 열차접근경보 앱을 갖고 있는 것으로 확인했고, 작동된 것으로 예측하고 있다”며 “사고 열차 블랙박스를 입수해 분석하고 있으며 사고 기관사를 조사할 예정”이라고 말했다.노동부도 산업안전보건법 및 중대재해처벌법(중처법) 위반 여부 등을 엄정 수사하고 특별근로감독도 실시할 예정이다. 코레일도 작업협의서와 작업계획서, 열차운행협의서, CCTV 내용 등을 토대로 규정 준수 여부를 점검하는 한편 사고 열차 기관사의 과속 여부 등을 자체 조사하고 있다.청도=김재산 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지