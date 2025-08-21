더 위로 치솟는 삼계탕·냉면 가격
외식물가 50개월째 ‘고공행진’
재료·인건비·임대료 상승 등
가격 올리면 손님 줄까 ‘이중고’
업계선 “폐업 직전 생존 가격”
여름철 대표 외식 메뉴인 삼계탕과 냉면 가격이 고공행진을 이어가고 있다. 외식물가가 전반적으로 오르면서 소비자들의 부담은 커지고 있지만 자영업자들은 재료·인건비 상승을 감당하지 못해 가격 인상이 불가피하다고 토로한다. 문제는 가격을 올리면 손님이 줄어드는 ‘이중고’에 직면한다는 점이다.
20일 한국소비자원 가격정보 종합포털 참가격에 따르면 서울지역에서 삼계탕 한 그릇 가격은 지난 6월 1만7654원에서 7월 1만7923원으로 269원 상승했다. 냉면 가격도 같은 기간 1만2269원에서 1만2423원으로 154원 올랐다.
가격 상승 추세는 뚜렷하다. 삼계탕은 2022년 1만5000원에서 지난해 1만7000원을 넘어섰다. 냉면 역시 2022년 1만원을 넘은 데 이어 지난해 1만2000원을 돌파했다. 유명 식당들의 가격은 이를 훌쩍 웃돈다. 삼계탕 전문점 토속촌과 고려삼계탕 등은 기본 메뉴 가격만 2만원에 달한다. 평양냉면으로 이름난 우래옥·봉피양·을밀대 등은 1만6000원을 받고 있으며 일부 식당은 1만8000원까지 가격을 올렸다.
서민들이 자주 찾는 외식 메뉴들도 가격이 꾸준히 오르고 있다. 삼겹살 1인분(200g) 가격은 지난달 평균 2만639원으로 전달보다 192원 올랐고, 비빔밥과 김치찌개백반도 같은 기간 각각 76원, 77원 올랐다. 통계청에 따르면 지난달 외식물가는 1년 전보다 3.2% 오르며 전체 물가를 끌어올렸다. 2021년 6월 이후 50개월째 외식물가상승률이 소비자물가상승률(2.1%)을 웃돌고 있다.
자영업자들의 한숨은 깊다. 서울 강북구에서 삼계탕집을 운영하는 이모씨는 “닭과 부재료 가격이 오른 데다 인건비·전기료를 계산했을 때 2만원을 안 받으면 남는 게 없다”며 “간편식 삼계탕의 품질도 좋아지면서 손님 발길이 더 줄고 있다”고 말했다. 양천구에서 평양냉면집을 운영하는 박모씨는 “육수에 대한 손님들의 눈높이가 높아지면서 좋은 재료를 쓰다 보니 가격이 오르는 건 불가피하다”며 “가격을 올리면 손님이 줄어들지만 수요가 몰리는 기간에 가격을 인상하는 것 말고는 방법이 없다”고 말했다.
업계는 외식물가 상승세가 단기간에 잡히기 어렵다고 본다. 원·부재료 가격 상승과 임대료·인건비 상승이 복합적으로 작용하고 있어서다. 한국외식산업협회 관계자는 “외식물가는 모든 외부 비용이 반영된 최종 소비단계 가격으로, 자영업자 입장에선 폐업 직전의 ‘생존가격’인 셈”이라며 “소비쿠폰 등으로 일시적으로 숨통이 트였지만 재료비·인건비·임차료 등 외식비 구성요소별 가격 안정 대책이 없을 경우 자영업자와 소비자 고통은 더 커질 것”이라고 말했다.
김성훈 기자 hunhun@kmib.co.kr
