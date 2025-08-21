성주재단은 독일 럭셔리 브랜드 MCM, 이화여대 패션디자인학과와 함께 다음 달 5일 글로벌 포럼 ‘KIFT(Korea International Fashion Tech) 2025’를 개최한다고 20일 밝혔다.
KIFT는 패션과 기술의 융합을 주제로 한 글로벌 포럼이다. 지난해 이탈리아 밀라노에서 ‘한·이탈리아 수교 140주년’을 기념해 KIFT 얼라이언스 포럼이 처음 열렸다. 두 번째 포럼은 서울 서대문구 이화여대 대학원관 중강당에서 진행된다.
이번 포럼에서는 ‘패션테크: 미래 디자인’ ‘패션·뷰티 분야의 인공지능(AI) 혁신’ ‘스마트·지속가능한 미래를 위한 패션테크 진화’ 등의 주제가 집중적으로 다뤄진다. 서울패션위크와 협력해 국내외 디자이너, 테크 스타트업, 패션 산업 관계자들이 함께한다. 성주재단은 이번 행사를 통해 KIFT를 서울패션위크 공식 일정으로 포함시키고, 글로벌 인재 양성을 확대한다는 계획이다.
박효진 기자 imhere@kmib.co.kr
패션·기술의 융합… 성주재단, KIFT 내달 5일 개최
