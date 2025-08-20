‘울산 세계명문대학 조정 페스티벌’ 개막
7개국 12개 대학 150여명 참가
대학 홍보관·조정 체험도 운영
세계 명문대학생들이 울산에서 조정 경기로 기량을 겨룬다.
울산시는 20일 동천체육관에서 ‘2025 울산 세계명문대학 조정 페스티벌’ 개막식을 개최했다. 지난해에 이어 두 번째로 열리면서 국내 유일의 국제 대학 조정대회로 자리매김하고 있다.
이번 페스티벌에는 7개국 12개 대학에서 온 150여명의 선수들이 참가했다. 영국 옥스퍼드대학교와 케임브리지대학교, 미국 하버드대학교와 MIT, 예일대학교, 독일 함부르크공과대학교와 뭔헨대학교, 일본 도쿄대학교, 중국 베이징대학교, 싱가포르 국립대학교 등 6개국 10개팀과 UNIST, 울산대학교 등이다.
개막식에 이어 오전 10시부터 선수들은 울산교에서 태화강 전망대까지 3㎞ 구간 행진을 펼치는 로잉 투어를 진행했다.
본격적인 경기는 23~24일 태화교와 번영교 사이 800m 구간에서 진행된다. 23일에는 혼성 에이트(8+), 남자 포어(4+), 여자 포어(4+) 예선, 혼성 에이트(8+) 패자부활전이 열리고, 24일에는 남자 포어(4+)와 여자 포어(4+) 결승전과 패자부활전, 순위전, 혼성 에이트(8+) 결승전과 순위전이 벌어진다.
태화강 일원에서는 세계 명문대학 홍보관과 시민 조정 체험 구역 등도 함께 운영된다. 대회 엠블렘은 울산의 유네스코 세계유산인 ‘반구천의 암각화’에 선사시대 사람들의 고래잡이 장면을 묘사한 배 그림을 활용해 제작했다.
김두겸 울산시장은 “이번 대학 조정 페스티벌은 울산이 ‘스포츠 선진도시’로 도약한 것을 보여주는 상징적인 행사”라며 “세계적인 행사로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사