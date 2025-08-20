실종된 ‘이태원 참사’ 소방관, 끝내 숨진 채 발견
열흘만에 시흥서… 현장 출동 후 우울증
이태원 참사 당시 현장에 출동한 이후 우울증 증세를 보여 치료를 받아왔던 30대 소방대원이 끝내 숨진 채 발견됐다. 실종 10일 만이다.
경기도 시흥경찰서는 20일 오후 12시30분쯤 시흥시 금이동 수도권제1순환고속도로 교각 아래에서 실종됐던 소방대원 A씨(30)가 숨져 있는 것을 발견했다. A씨의 시신은 누워 있는 상태였으며 부패가 상당히 진행된 것으로 전해졌다. 타살 혐의점은 나타나지 않았다. 경찰은 A씨의 시신을 수습하고, 자세한 사망 경위를 조사할 방침이다.
A씨는 실종 당일인 지난 10일 새벽 2시30분쯤 인천 남동구 남인천요금소를 빠져 나와 오른쪽 갓길에 차량을 세우고 휴대전화를 버린 뒤 자취를 감췄다. 시신 발견 장소는 이로부터 직선거리로 8~9㎞가량 떨어진 곳이다. 주변에 차량이 자주 지나다니지만 시신이 둔덕진 곳에 있어 운전자들이 목격하기 어려웠을 것으로 보인다고 경찰은 전했다.
A씨는 2022년 이태원 참사 현장에 지원을 나간 뒤 우울증 증세를 보여 소방청에서 지원하는 심리치료 등을 포함해 지금까지 총 12차례에 걸쳐 심리치료를 받은 것으로 알려졌다. 참사 당시 언론 인터뷰에서 “사망하신 분들을 검은색 구역에 놓는데 감당이 안 될 정도였다”며 “희생자들의 부모님은 어떤 마음일까. ‘진짜가 아니었으면’이라고 생각했다”고 말하기도 했다.
A씨는 실종 직전 가족과 친구들에게 미안하다는 내용의 메모를 남겼다. 가족의 실종 신고를 받은 경찰과 소방당국은 차량 발견 장소 근처인 인천시 남동구 운영동·서창동·장수동 등을 중심으로 수색을 이어가다 19일부터는 시흥시 일대로 수색 범위를 넓혔다.
시흥=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사