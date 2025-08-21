시사 전체기사

SK온·포드 합작 美공장, 배터리 생산 개시

입력:2025-08-21 00:24
공유하기
글자 크기 조정
블루오벌SK 켄터키주 공장 전경. 블루오벌SK 홈페이지 캡처

SK온과 포드자동차와의 전기차 배터리 생산 합작법인인 블루오벌SK가 20일 첫 상업 생산을 개시했다.

SK온과 외신 등에 따르면 미국 켄터키주 글렌데일에 있는 블루오벌SK 켄터키 1공장에서 약 37GWh 규모로 포드의 전기 픽업트럭인 ‘F-150 라이트닝’과 전기 화물밴 ‘E-트랜짓’에 탑재되는 배터리를 생산하기 시작했다. 이 공장에선 향후 포드와 링컨의 미래 전기차 모델에 들어갈 배터리도 생산될 전망이다.

SK온과 포드는 2022년 7월 블루오벌SK를 설립하고 114억 달러(약 16조원)를 투자해 글렌데일과 테네시주 스탠튼 두 지역에서 배터리 공장 3개를 건설하기로 했다. 테네시 공장은 내년 가동을 목표로 하고 있고, 켄터키 2공장은 가동 시점이 정해지지 않았다.

SK온은 조지아주에 있는 자체 공장 ‘SK배터리아메리카’에 더해 켄터키 1공장을 가동하면서 미국 내 생산 역량을 키울 수 있게 됐다. 2022년 생산을 시작한 SK배터리아메리카는 최근 배터리 셀 생산 라인이 100% 가동 중인 것으로 알려졌다.

마이클 아담스 블루오벌SK 최고경영자는 “켄터키 1공장 생산 개시는 전기차 배터리 시장에서 입지를 더욱 강화하는 중요한 이정표”라고 말했다.

권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘케데헌’ 감독 만난 이 대통령 “문화강국 초입, 대대적 투자할 것”
꺾인 줄 알았는데… 모레까지 불볕더위 지속
더위에 강원 고성군 8개 해수욕장 연장 운영
공멸위기 속 석화업계, 뒤늦은 구조조정 시동
트럼프, 반도체 보조금 대가로 삼성전자 지분 노린다
‘김혜경 여사 부부싸움 중 낙상사고’ 발언 강용석·김세의 1심 벌금형
尹측근 “뼈 앙상한 김건희, 내가 죽으면 남편 살길 열린다 해”
트럼프 “평화협정 체결해서 천국 가고 싶다” 예상치 못한 고백
국민일보 신문구독