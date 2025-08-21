두산로보틱스, 美 메인대에 공식 교육센터 개장
두산로보틱스는 미국 메인주 메인대학교에 공식 교육센터를 개장했다고 20일 밝혔다. 메인대는 1865년에 설립된 명문 주립대학교로, 로봇 등 첨단 산업 분야에서 최고 수준의 연구기관과 교수진을 보유했다는 평가를 받는다.
이 대학에 문을 여는 두산로보틱스 교육센터는 로봇 분야 종사자는 물론 로봇에 관심 있는 일반인에게도 교육 기회를 제공한다. 두산로보틱스는 교육자료와 커리큘럼, 교육용 로봇 키트 등을 지원하고 로봇을 활용한 전반적인 시스템 운영, 실무 프로세스 등의 교육을 담당한다. 두산로보틱스는 메인대를 포함해 미국 텍사스주 플라노와 한국의 경기도 분당, 대전, 부산 등에 모두 6개의 교육센터를 운영 중이다. 두산로보틱스 김현수 상무는 “로봇 판매도 중요하지만 교육 생태계를 구축함으로써 시장 저변을 확대할 필요가 있다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
