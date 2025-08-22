“쉰내 나는 수건… 빨래 ‘묵은 궁금증’ 씻겨드립니다”

매일 25억명 넘는 사람이 찾는 유튜브엔 매일 수많은 채널이 만들어집니다.
많은 한국인은 오늘도 유튜브에 접속해 정보를 얻고 음악을 듣고 뉴스를 보고 위안을 받습니다. '유튜버'와 '인터뷰'의 첫 자음을 딴 'ㅇㅌㅂ'은 이렇듯 많은 이의 삶에 크고 작은 영향을 끼치고 있는 유튜버들의 이야기를 전하는 코너입니다.
짧은 영상이 인기를 끄는 ‘숏폼의 시대’다. 살림 노하우를 전하는 대다수의 유튜브 콘텐츠도 마찬가지. 사람들의 시선을 잡기 위해서는 1분 내외의 자극적인 콘텐츠로 승부를 봐야 한다.
하지만 살림 유튜브 ‘세탁설’ 운영자인 설재원(47)씨에겐 이런 영상을 만드는 게 성격과 맞지 않는 일이었다. ‘지식’을 다루는 채널은 달라야 한다고 생각했다. 이런 그를 향해 누군가는 미련하다고, 너무 우직하다고 했다. 구독자의 요구도 쏟아졌다. “세 줄로 요약해 달라” “결론만 알려 달라”….
하지만 설씨는 개의치 않았다. 과학적 원리는 배제한 채 ‘꿀팁’만 전하고 싶진 않았다. 콘텐츠의 완결성을 좇는 일은 설씨의 자존심을 지키는 일이자 ‘세탁설’의 정체성, 그 자체였다.
설씨는 최근 국민일보와의 인터뷰에서 이 같은 콘텐츠를 고수하는 이유를 묻는 말에 “지식은 몇 개의 문장만으로 설명되는 게 아니라 배경과 원리를 이해해야 진짜 내 것이 되기 때문에 항상 긴 호흡으로 콘텐츠를 만든다”고 말했다. “조회수 생각은 안 하냐”는 농담엔 이런 답변이 돌아왔다. “제겐 정확한 과학적 접근이 곧 생활의 편리함으로 연결될 수 있다는 믿음이 있어요.”
설씨의 영상에서는 “이 세제는 이만큼 쓰세요” 식의 하달식 정보 팁은 찾아보기 힘들다. 그는 “집마다 세탁기 종류도 다르고, 물 온도도 다르고, 빨래 양도 다르고, 옷감 종류도 다르지 않나”라며 “변수가 많다 보니 원리를 이해하는 게 훨씬 중요하다. 시청자 스스로 ‘나에게 맞는 세탁’을 찾아갈 수 있도록 돕고 있다”고 강조했다.
대학에서 영화를 전공한 설씨는 영화감독을 꿈꿨지만 결혼 후 생계를 위해 아버지가 운영하시던 세탁소에서 일했다. 영상을 다루는 데 익숙했던 눈에 유튜브가 들어온 뒤 그의 삶은 180도 바뀌었다. 다음은 설씨와의 일문일답.
-가장 인기 있었던 영상은.
“단연 ‘락스로 수건 쉰내 잡는 법’이에요. 조회수 600만회가 넘어요. 누구나 수건에서 나는 쉰내 때문에 고민한 적이 한 번쯤은 있잖아요. 다만 저는 그 영상을 좋아하진 않아요. 락스를 사용하면 부작용이 분명하거든요. 섬유 손상도 있고 냄새도 독하고요. 영상을 올린 지 5년이 지났는데 그동안 제가 개발한 여러 안전한 방법을 추가로 알려드리면서 정보를 보완하고 있어요. 업데이트된 정보도 꼭 함께 봐주셨으면 합니다.”
-기발했다고 자평할 수 있는 콘텐츠가 있다면.
“운동화 고무 밑창의 황변을 머리 염색 산화제로 복원한 영상을 꼽고 싶어요. 3년 전 어느 날 해외 영상에서 누렇게 변한 플라스틱을 산화제로 하얗게 복원하는 방법을 봤는데 보자마자 ‘이거 운동화 고무에도 되지 않을까’라는 생각이 번뜩 들더군요. 머릿속으로 상상하면서 실험해봤는데 진짜 되더라고요. 짜릿했어요. 특히 살림 콘텐츠는 남의 것을 그냥 가져다 쓰는 경우가 많은데 그 당시만 해도 운동화 황변 제거를 염색약으로 한다는 콘텐츠는 국내엔 없었거든요.”
-생활 속에서 아이디어를 얻은 경험이 있다면.
“‘세탁소 전문 장비를 집에서도 간편하게 쓸 방법은 없을까’라는 생각을 자주 했어요. 예를 들어 세탁소 다리미판에는 옷을 고정해주는 기능이 있거든요. 그래서 집에서는 큰 문구용 집게로 옷을 고정하면 조금 더 수월하게 다림질할 수 있겠다 싶어서 영상으로 소개했죠. 별거 아닌 아이디어처럼 보여도 실제로 써보면 확실히 편하다고 하세요. 또 락스 대신 액체형 산소계 표백제를 화장실 청소에 활용하는 것처럼 세탁에서 쓰던 원리를 청소에 접목해본 적도 있어요. 단순한 팁이 아니라 과학적인 원리를 생활 속에서 어떻게 응용할 수 있을지 생각해요. 그리고 그런 고민이 콘텐츠 아이디어로 자연스럽게 이어지는 것 같아요.”
-구독자에게 가장 많이 받는 질문은 뭔가.
“‘그래서 과탄산소다 얼마나 써요?’ ‘몇 대 몇 비율로 넣어요?’ 이런 거요(웃음). 세제든 보조제든 실제로 얼마큼 써야 하냐는 질문이 제일 많아요. 답변하기 가장 어려운 질문들이죠. 세탁은 환경에 따라 해법이 천차만별이거든요. 집마다 세탁기 종류도 다르고, 물 온도도 다르고, 빨래 양도 다르고, 옷감 종류도 다르잖아요. 변수가 많다 보니 일괄적으로 비율을 말해드리는 게 위험할 수 있어요. 그래서 비율보다는 원리를 이해하는 게 훨씬 중요하다고 강조해요.”
-구독자와 소통하며 가장 감동했던 순간은 언제였나.
“아직도 잊히지 않는 댓글이 있어요. 한 구독자분이 ‘어린 나이에 어머니를 여의고 살림을 어디서 배워야 할지 막막했는데 세탁설 채널을 통해 꼭 필요한 정보를 얻고 있다’는 글을 남겨주셨어요. 그냥 영상 하나 만든 건데 누군가의 삶에 도움이 됐다는 느낌, 그게 너무 크게 다가왔어요.”
-구독자와의 소통 과정에서 겪는 어려움이 있다면.
“짧고 빠른 콘텐츠에 익숙한 시대다 보니 긴 영상의 흐름을 따라오는 걸 힘들어하시는 분이 많아요. 영상을 올리면 ‘그래서 결론이 뭔데요?’ ‘세줄 요약 해주세요’ 이런 댓글이 달릴 때 제일 난감하죠. 조금만 시간을 들여 전체 맥락을 이해해주셨으면 하는 바람이 있어요. 지식은 문장 하나로 설명되는 게 아니잖아요. 그걸 전달하려고 저는 항상 긴 호흡으로 콘텐츠를 만들고 있어요.”
-여름철 빨래 팁 한 가지만 소개해 달라.
“여름 빨래는 쉰내와의 전쟁이죠. 결국 기름이에요. 땀과 피지, 섬유에 남은 기름이 잘 안 씻겨나가서 냄새가 나는 거거든요. 해결 방법은 두 가지예요. 첫째는 기름을 잘 씻어내야 해요. 이건 세탁할 때 온도와 알칼리성을 높여주는 방법이 효과적이에요. 예를 들어 60도 정도의 온수에 과탄산소다나 워싱소다를 중성 세제에 첨가해 기름을 비누화시켜 녹이는 원리죠. 둘째는 기름이 썩지 않게 하는 것이죠. 이건 헹굼 단계에서 소독 섬유유연제나 섬유 항균제를 사용해 해결할 수 있어요.”
-유튜버로서 정체기는 없었나.
“매 순간이 정체기였어요. 정보 채널이다 보니 모든 영상이 반응이 좋을 수는 없었죠. 숏폼 콘텐츠가 붐일 때는 ‘내 방식이 틀렸나’ 하는 생각이 들어 자존감이 떨어질 때도 많았어요. 그때 가장 큰 무기인 꾸준함이 빛을 발휘한 것 같아요. 포기하지 않고 영상의 형식이나 말투, 소통방식을 계속 바꿔보면서 사람들에게 다가가려고 노력했어요.”
-‘세탁설’이 구독자의 삶을 바꾼 부분이 있다면 뭘까.
“생활 속 화학제품을 더 정확하게 쓸 수 있는 길잡이 역할을 한 것 같아요. 대표적인 게 워싱소다, 즉 탄산소다예요. 이전까지는 대부분 베이킹소다만 썼는데 꾸준히 세탁에는 워싱소다가 더 낫다는 걸 과학적으로 설명하고 사용법을 알려드렸어요. 초반에는 다들 의아해 했죠. 심지어 국내에서 제품을 구하기도 쉽지 않았는데 이제는 워싱소다라는 단어만 들어도 다들 이해하고 세탁에 자연스럽게 활용하는 분도 많이 늘었어요. 백식초도 마찬가지예요. 예전엔 사과식초나 현미식초를 세탁에 쓰는 분위기였는데 그건 향료나 당분이 섞여 있어 오히려 또 다른 냄새 원인이 될 수 있거든요. 그래서 첨가물 없는 백식초를 써야 한다는 것을 알려드렸어요. 단순한 팁만 전달한 게 아니라 정확한 과학적 접근이 생활의 편리함으로 연결될 수 있음을 알린 사례라고 생각해요.”
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
