[여의도포럼] AI 앞에서 찬물도 못 마신다

박희준

연세대 교수

산업공학과

AI를 매개로 세상 보는 시대

머지 않아 다가올 우리의 미래



윤리·도덕 무너지는 현실에서

AI의 잘못된 가치 학습이 걱정



늦기 전에 바로잡지 못한다면

더 큰 가치 붕괴에 직면할 것

