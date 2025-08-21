강원도 홍천의 젖줄 따라 시원한 여름 여행… 천상 선녀가 시원한 폭포 타고 내려왔을까

강원도 홍천의 역사는 곧 홍천강(洪川江)이다. 전국 기초지방자치단체 중 가장 넓은 면적을 자랑하는 홍천군의 광활한 땅을 꿰뚫고 흐르며 젖줄 역할을 하는 것이 바로 홍천강이다. 서석면 검산리 미약골 상류에서 발원해 동에서 서로 143㎞를 흘러 북한강 청평호로 흘러든다. 미약골에서 두촌면 철정리에 이르는 상류를 내촌천(內村川)이라고 부른다.
내촌천으로 흘러드는 물길 중 하나가 인제군과 경계를 이루는 백암산(1099m)에서 시작한다. 전남 장성 백암산(741m), 경북 울진 백암산(1004m), 충남 금산 백암산(650m) 등 동명이산(同名異山)에 뒤지지 않는다. 옛날 뱀이 많아 ‘뱀산’ 또는 ‘배암산’이라 불리다가 백암산이 됐다는 설도 전해진다.
백암산 서남쪽 기슭 내촌면 와야리에 그려 넣은 듯 운치 있는 가령폭포(加靈瀑布)가 있다. ‘영혼을 연다’는 의미로 개령폭포라고도 한다. ‘홍천 9경’ 가운데 제5경이지만 별로 알려지지 않았다. 한적한 데다 시원하고 맑은 물이 더위를 식혀 준다.
내촌면에서 인제의 상남면으로 이어지는 451번 지방도로에서 차로 1.5㎞만 들어가면 주차장에 닿는다. 이곳에서 폭포까지는 500m. 초록이 하늘을 가린 숲길을 5분만 걸으면 웅장한 폭포를 만날 수 있다. 약 50m의 낭떠러지로 내리꽂는 물줄기가 우렁차다. 바라보는 것만으로도 마음의 위안을 얻는다. 암벽등반 마니아들 사이에서는 겨울에는 빙벽등반으로, 여름에는 폭포 하강으로 인기 있는 곳이다.
가령폭포를 품고 있는 백암산에서 서쪽으로 가지 치는 능선에 백우산(白羽山·894.1m)이 있다. 백우산을 끼고 북쪽으로 흐르는 물줄기가 홍천 제7경 용소계곡(龍沼溪谷)이다. 내촌면 광암리에서 두촌면 천현리 경수(鏡水)마을까지 이어진다. 맑은 물과 기암괴석이 조화롭게 펼쳐져 있는 곳으로, 너래소·용소·또랑소 등 소(沼)와 너래바위들이 어우러져 비경을 자랑한다. 광암리에서 계곡을 따라 내려오거나 하류에서 올라갈 수 있다. 계곡길은 10여㎞에 달하지만 주위 풍광을 둘러보며 쉬엄쉬엄 걸으면 5~6시간 정도 소요된다.
광암리는 이름 그대로 마을 앞 용소계곡에 널찍하고 편편한 바위들을 뜻하는 반석(盤石)들이 즐비해서 생긴 지명이다. 신라 말기에 마의태자가 수일간 머물다 갔다 하여 군유동 또는 군네미로 불리는 마을도 있다. 하류에서 올라가면 구름다리를 만난다. 길이 49ｍ, 폭 2.6ｍ 규모의 무지개다리형 보도교다.
지류를 받아들여 제대로 몸집을 키운 홍천강 물길은 북방면 노일리 일대에서 태극 문양을 그리며 이색 풍광을 펼쳐놓는다. ‘수태극(水太極)’이다. 전국에 산을 휘감아 도는 물길이 만들어낸 ‘한반도 지형’이나 ‘오메가(Ω)’ 지형은 많지만 태극 문양 지형은 드물다. 물길이 두 번 매우 심하게 꺾여야 만들어진다.
이를 제대로 보려면 북방면과 남면 경계에 솟은 홍천 제4경인 금학산(金鶴山·625m)에 올라야 한다. ‘금빛 학이 날개를 펴고 춤추는 형상’이라 해서 이름을 얻었다. 그리 높지는 않지만 산 위에서 보는 조망은 일망무제다. 가장 많이 이용되는 산행 들머리는 산 남쪽 자락의 북노일리 노일분교장(폐교) 터다. 정상까지 2㎞ 남짓 거리로, 왕복 3시간 안팎 걸린다.
홍천강 강변에 풍경이 좋고, 모래가 고와서 일찌감치 유원지로 이름을 알린 곳이 많다. 이 가운데 하류에 자리한 마곡유원지는 농촌체험마을인 ‘배바위 카누마을’에 있다. 강 가운데 수심이 깊은 편이라 수상 레포츠를 즐기기에 적당해 카누 동호인들이 하나둘 찾아들자 마을 주민들은 카누를 주제로 체험마을을 만들었다. 카누는 카약과 비슷한 듯 다르다. 카약은 패들이 양쪽에 있지만 카누는 한쪽에 있다. 카약이 빠르고 역동적이라면 카누는 잔잔한 곳에서 천천히 물살을 가르며 즐기기에 좋다.
상류 쪽으로 2㎞쯤 떨어진 홍천강의 명소인 배바위까지 노를 저어 갈 수 있다. 배바위는 이름 그대로 배 모양을 빼닮았다. 강물 위에 수석처럼 서 있는 바위 풍경이 일품이다. 한 폭의 그림 같은 풍경 속으로 느릿느릿 흘러가다 어느 순간 노 젓기를 멈추고 고요함에 빠져든다. 호젓함과 여유로움 속에 흰 구름 떠가는 청명한 하늘과 푸른 강물을 바라보고 있노라면 세상 시름은 어느새 사라진다.
여행메모
참숯에 구운 고추장 삼겹살 ‘별미’
참숯에 구운 고추장 삼겹살 ‘별미’
수도권에서 편하게 가령폭포로 가려면 서울양양고속도로를 이용하는 게 좋다. 동홍천나들목에서 빠져 인제 방면으로 가다 철정검문소에서 우회전한 뒤 451번 지방도를 따라 가면 가령폭포 이정표가 보인다. 폭포 입구에 화장실을 갖춘 무료주차장이 조성돼 있다.
용소계곡 입구 천현리 마을에 무료주차장이 있다. 용소계곡주차장에서 약 2㎞를 더 들어간 구름다리 가까운 곳까지 차로 갈 수 있지만 주변에 주차 공간이 거의 없다. 큰 차는 돌리기도 마땅찮다. 반대편 광암리 쪽에도 있는 무료주차장을 이용하면 된다.
배바위 카누마을은 ‘홍천군 서면 마곡길 153-5’에 있다. 카누와 카약 체험료는 1인 당 어른 2만5000원, 초등생 이하 2만원이다. 4인용 투명카누는 10만원이다.
홍천의 대표 먹거리는 고추장으로 양념된 삼겹살을 참나무 숯불로 구워내는 화로구이다. 중앙고속도로 홍천나들목 인근에 화로구이 골목이 형성돼 있다.
홍천=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
