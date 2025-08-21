[역경의 열매] 고정희 (24) 재일조선인 위한 사역은 하나님이 허락하신 일

아들의 발톱 치유 통한 은혜 체험으로

재일조선인과 함께 있게 한 뜻 깨달아

차별과 외면 속에 있는 재일조선인들

그들 향한 하나님 마음 전하기로 결심

일본 오사카에 있는 조선학교 학생들과 고정희 선교사가 2023년 한국을 방문해 경기도 파주 오두산통일전망대 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 고 선교사 제공

기자로부터 ‘역경의 열매’ 연재를 제안받았을 때 순전히 재일조선인을 대상으로 사역하는 배경 때문에 이런 기회가 주어졌다고 생각했다. 그동안 내게 단점으로 여겨졌던 점이 갑자기 장점으로 승화되는 것 같았다. 그러면서도 조심스러운 마음이 들었다. 하지만 하나님이 허락하신 일이라면 목소리를 내야겠다고 결심했다.



어느 날 조선학교 교장 선생님과 대화를 나누는데 “아직도 그 집에 사십니까”라고 물으셨다. 깜짝 놀라 “저희 집을 아세요”라고 되물었다. “저희가 무작정 목사 부부를 학교에 드나들게 하겠습니까. 나쁜 사람들이 많기에 몰래 조사했습니다”라는 답변이 돌아왔다. 한국에서도 비슷한 경험이 있었다. 우리 부부는 조용히 사역하고 있었지만 일본과 한국 양쪽에서 주목받고 있었다.



일본과 한반도의 불행한 과거, 남북으로 갈라진 아픈 상처를 모두 품고 사는 이들이 바로 재일조선인들이고 조선학교 아이들이다. 일본에서는 ‘조센진’으로 한국에서는 ‘조총련’이라는 이름으로 거부당한다. 양쪽 모두 그 이름조차 듣기를 꺼린다. 많은 사람이 이들의 존재 자체를 모르는 것이 현실이다.



한국에 잠깐 나왔다가, 제대 후 직장에 다니며 홀로 생활하는 아들을 만났다. “엄마 요즘 제 발톱을 보면서 은혜를 받아요.” 오랫동안 내버려 뒀던 발톱 무좀이 심해져 ‘이 발로는 장가를 못 가겠다’는 생각까지 했다는 아들의 고백이 인상 깊었다. 병원에서 발톱을 전부 제거하고 붕대를 감고 다녔는데 붕대를 풀어보니 죽었던 발톱들이 사라지고 새 발톱으로 자라나 있었다고 했다. 그 순간 ‘아들아 너도 이전 것은 다 죽었고 이 발톱처럼 새것이란다’라는 음성이 들려 감격의 눈물을 펑펑 흘렸다고 했다.



발톱 하나로도 역사하시는 분이 주님이시다. 요한복음 4장에서 예수님이 “반드시 사마리아를 거쳐 가야 하겠다”고 하신 것처럼 재일조선인을 향한 하나님의 마음도 같을 것이다. 사마리아 같은 땅끝까지 복음이 전해지지 않으면 이 세상을 향한 하나님의 계획이 완성되지 않는다. 다시 신랑으로 오실 그리스도께서는 사마리아에 있는 거룩한 신부들을 기다리고 계실 것이다.



내 삶의 여정 가운데 형성된 기질과 습관을 주님은 너무도 잘 알고 계신다. 나를 사랑하시는 하나님은 재일조선인들과 함께 두어야 나의 한계를 넘어 주님을 찾을 수 있다고 판단하신 것 같다.



수가성 여인처럼 “내게 다섯이나 있었던 남편으로도, 지금 있는 남편으로도 채워지지 않는 목마름을 오직 주님만이 채울 수 있다”는 고백을 하게 된다. 어떠한 환경이든 나를 두신 그곳이 나를 사랑하시는 주님의 은혜다. ‘바다의 경계를 정하여 물이 명령을 거스르지 못하게 하시는’(잠 8:29) 그 하나님이 허락하신 모든 것에 감사할 뿐이다. 예수님이 나의 그리스도이심이 감사한 오늘이다.



정리=김아영 기자 singforyou@kmib.co.kr



